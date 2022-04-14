Baby Swap (BABYSWAP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Baby Swap (BABYSWAP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Baby Swap (BABYSWAP) -rahakkeen tiedot BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support. Virallinen verkkosivusto: https://home.babyswap.finance/ Valkoinen paperi: https://docs.babyswap.finance/ Block Explorer: https://www.bscscan.com/token/0x53E562b9B7E5E94b81f10e96Ee70Ad06df3D2657

Baby Swap (BABYSWAP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Baby Swap (BABYSWAP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 227.37K Kokonaistarjonta: $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 620.90M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 366.20K Kaikkien aikojen korkein: $ 4.5 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000282555222021002 Nykyinen hinta: $ 0.0003662

Baby Swap (BABYSWAP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Baby Swap (BABYSWAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BABYSWAP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BABYSWAP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

