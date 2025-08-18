Lisätietoja BABYSWAP-rahakkeesta

Baby Swap-logo

Baby Swap – hinta (BABYSWAP)

1BABYSWAP - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0003329
$0.0003329
-0.26%1D
USD
Reaaliaikainen Baby Swap (BABYSWAP) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:38:31 (UTC+8)

Baby Swap (BABYSWAP) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0003249
$ 0.0003249$ 0.0003249
24 h:n matalin
$ 0.0003956
$ 0.0003956$ 0.0003956
24 h:n korkein

$ 0.0003249
$ 0.0003249$ 0.0003249

$ 0.0003956
$ 0.0003956$ 0.0003956

$ 4.48589634767712
$ 4.48589634767712$ 4.48589634767712

$ 0.000282555222021002
$ 0.000282555222021002$ 0.000282555222021002

+0.06%

-0.26%

-3.57%

-3.57%

Baby Swap (BABYSWAP) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0003325. Viimeisen 24 tunnin aikana BABYSWAP on vaihdellut alimmillaan $ 0.0003249 ja korkeimmillaan $ 0.0003956 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABYSWAP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.48589634767712, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000282555222021002.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BABYSWAP on muuttunut +0.06% viimeisen tunnin aikana, -0.26% 24 tunnin aikana ja -3.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Baby Swap (BABYSWAP) -rahakkeen markkinatiedot

No.2665

$ 206.45K
$ 206.45K$ 206.45K

$ 52.28K
$ 52.28K$ 52.28K

$ 332.50K
$ 332.50K$ 332.50K

620.90M
620.90M 620.90M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

62.08%

BSC

Baby Swap-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 206.45K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.28K. BABYSWAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 620.90M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 332.50K.

Baby Swap (BABYSWAP) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Baby Swap-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000000868-0.26%
30 päivää$ +0.0000423+14.57%
60 päivää$ -0.000631-65.50%
90 päivää$ -0.0008065-70.81%
Baby Swap-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BABYSWAP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000000868 (-0.26%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Baby Swap 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0000423 (+14.57%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Baby Swap-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BABYSWAP-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000631 (-65.50%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Baby Swap-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0008065 (-70.81%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Baby Swap (BABYSWAP)?

Tarkista Baby Swap-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Baby Swap (BABYSWAP)

BabySwap is the best AMM+NFT decentralized exchange for newborn projects on Binance Smart Chain, providing a more friendly trading experience and better project support.

Baby Swap on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Baby Swap-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BABYSWAP-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Baby Swap-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Baby Swap-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Baby Swap-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Baby Swap (BABYSWAP) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Baby Swap (BABYSWAP) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Baby Swap-rahakkeelle.

Tarkista Baby Swap-rahakkeen hintaennuste nyt!

Baby Swap (BABYSWAP) -rahakkeen tokenomiikka

Baby Swap (BABYSWAP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BABYSWAP-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Baby Swap (BABYSWAP) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Baby Swap:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Baby Swap MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BABYSWAP paikallisiin valuuttoihin

1 Baby Swap(BABYSWAP) - VND
8.7497375
1 Baby Swap(BABYSWAP) - AUD
A$0.000515375
1 Baby Swap(BABYSWAP) - GBP
0.00024605
1 Baby Swap(BABYSWAP) - EUR
0.00028595
1 Baby Swap(BABYSWAP) - USD
$0.0003325
1 Baby Swap(BABYSWAP) - MYR
RM0.00140315
1 Baby Swap(BABYSWAP) - TRY
0.013609225
1 Baby Swap(BABYSWAP) - JPY
¥0.04921
1 Baby Swap(BABYSWAP) - ARS
ARS$0.43692495
1 Baby Swap(BABYSWAP) - RUB
0.02679285
1 Baby Swap(BABYSWAP) - INR
0.029030575
1 Baby Swap(BABYSWAP) - IDR
Rp5.4508188
1 Baby Swap(BABYSWAP) - KRW
0.4656862
1 Baby Swap(BABYSWAP) - PHP
0.019009025
1 Baby Swap(BABYSWAP) - EGP
￡E.0.0161196
1 Baby Swap(BABYSWAP) - BRL
R$0.001818775
1 Baby Swap(BABYSWAP) - CAD
C$0.00045885
1 Baby Swap(BABYSWAP) - BDT
0.04043865
1 Baby Swap(BABYSWAP) - NGN
0.510749925
1 Baby Swap(BABYSWAP) - COP
$1.340723125
1 Baby Swap(BABYSWAP) - ZAR
R.0.00589855
1 Baby Swap(BABYSWAP) - UAH
0.01369235
1 Baby Swap(BABYSWAP) - VES
Bs0.0455525
1 Baby Swap(BABYSWAP) - CLP
$0.322525
1 Baby Swap(BABYSWAP) - PKR
Rs0.0937384
1 Baby Swap(BABYSWAP) - KZT
0.17866555
1 Baby Swap(BABYSWAP) - THB
฿0.01085945
1 Baby Swap(BABYSWAP) - TWD
NT$0.01014125
1 Baby Swap(BABYSWAP) - AED
د.إ0.001220275
1 Baby Swap(BABYSWAP) - CHF
Fr0.000266
1 Baby Swap(BABYSWAP) - HKD
HK$0.002596825
1 Baby Swap(BABYSWAP) - AMD
֏0.12724775
1 Baby Swap(BABYSWAP) - MAD
.د.م0.002995825
1 Baby Swap(BABYSWAP) - MXN
$0.0062377
1 Baby Swap(BABYSWAP) - SAR
ريال0.001246875
1 Baby Swap(BABYSWAP) - PLN
0.00121695
1 Baby Swap(BABYSWAP) - RON
лв0.001446375
1 Baby Swap(BABYSWAP) - SEK
kr0.00319865
1 Baby Swap(BABYSWAP) - BGN
лв0.0005586
1 Baby Swap(BABYSWAP) - HUF
Ft0.113518825
1 Baby Swap(BABYSWAP) - CZK
0.0070357
1 Baby Swap(BABYSWAP) - KWD
د.ك0.0001014125
1 Baby Swap(BABYSWAP) - ILS
0.001133825
1 Baby Swap(BABYSWAP) - AOA
Kz0.304766175
1 Baby Swap(BABYSWAP) - BHD
.د.ب0.0001253525
1 Baby Swap(BABYSWAP) - BMD
$0.0003325
1 Baby Swap(BABYSWAP) - DKK
kr0.00213465
1 Baby Swap(BABYSWAP) - HNL
L0.008741425
1 Baby Swap(BABYSWAP) - MUR
0.015205225
1 Baby Swap(BABYSWAP) - NAD
$0.005875275
1 Baby Swap(BABYSWAP) - NOK
kr0.00338485
1 Baby Swap(BABYSWAP) - NZD
$0.000568575
1 Baby Swap(BABYSWAP) - PAB
B/.0.0003325
1 Baby Swap(BABYSWAP) - PGK
K0.00137655
1 Baby Swap(BABYSWAP) - QAR
ر.ق0.0012103
1 Baby Swap(BABYSWAP) - RSD
дин.0.0335559

Baby Swap-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Baby Swap toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Baby Swap-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Baby Swap”

Paljonko Baby Swap (BABYSWAP) on arvoltaan tänään?
BABYSWAP-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0003325 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BABYSWAP-USD-parin nykyinen hinta?
BABYSWAP -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0003325. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Baby Swap-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BABYSWAP markkina-arvo on $ 206.45K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BABYSWAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BABYSWAP-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 620.90M USD.
Mikä oli BABYSWAP-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BABYSWAP saavutti ATH-hinnaksi 4.48589634767712 USD.
Mikä oli BABYSWAP-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BABYSWAP-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000282555222021002 USD.
Mikä on BABYSWAP-rahakkeen treidausvolyymi?
BABYSWAP-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.28K USD.
Nouseeko BABYSWAP tänä vuonna korkeammalle?
BABYSWAP saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BABYSWAP-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:38:31 (UTC+8)

