Baby Shark Meme (BABYSHARK) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Baby Shark Meme (BABYSHARK) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Baby Shark Meme (BABYSHARK) -rahakkeen tiedot Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience. Virallinen verkkosivusto: https://babysharkmeme.io/ Block Explorer: https://solscan.io/token/8nKP8Vc72pRZB6bhCy8D1UYf6ZjwYT859i6awyinpump Osta BABYSHARK-rahaketta nyt!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Baby Shark Meme (BABYSHARK) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 856.31K $ 856.31K $ 856.31K Kokonaistarjonta: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 849.35M $ 849.35M $ 849.35M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.01M $ 1.01M $ 1.01M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.285 $ 0.285 $ 0.285 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000837027518705513 $ 0.000837027518705513 $ 0.000837027518705513 Nykyinen hinta: $ 0.0010082 $ 0.0010082 $ 0.0010082 Lue lisää Baby Shark Meme (BABYSHARK) -rahakkeen hinnasta

Baby Shark Meme (BABYSHARK) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Baby Shark Meme (BABYSHARK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BABYSHARK-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BABYSHARK-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BABYSHARK-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BABYSHARK-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BABYSHARK-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Baby Shark Meme (BABYSHARK) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BABYSHARK-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BABYSHARK-rahakkeita MEXCistä nyt!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) -rahakkeen hintahistoria BABYSHARK -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BABYSHARK-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BABYSHARK-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BABYSHARK-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BABYSHARK-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BABYSHARK-rahakkeen hintaennuste nyt!

