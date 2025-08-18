Lisätietoja BABYSHARK-rahakkeesta

Baby Shark Meme-logo

Baby Shark Meme – hinta (BABYSHARK)

1BABYSHARK - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.0009971
$0.0009971$0.0009971
-0.27%1D
USD
Reaaliaikainen Baby Shark Meme (BABYSHARK) -hintakaavio
Baby Shark Meme (BABYSHARK) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0009811
$ 0.0009811$ 0.0009811
24 h:n matalin
$ 0.001018
$ 0.001018$ 0.001018
24 h:n korkein

$ 0.0009811
$ 0.0009811$ 0.0009811

$ 0.001018
$ 0.001018$ 0.001018

$ 0.1883438358982307
$ 0.1883438358982307$ 0.1883438358982307

$ 0.000837027518705513
$ 0.000837027518705513$ 0.000837027518705513

-0.86%

-0.27%

-0.14%

-0.14%

Baby Shark Meme (BABYSHARK) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0009971. Viimeisen 24 tunnin aikana BABYSHARK on vaihdellut alimmillaan $ 0.0009811 ja korkeimmillaan $ 0.001018 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABYSHARK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.1883438358982307, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000837027518705513.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BABYSHARK on muuttunut -0.86% viimeisen tunnin aikana, -0.27% 24 tunnin aikana ja -0.14% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) -rahakkeen markkinatiedot

No.2182

$ 846.89K
$ 846.89K$ 846.89K

$ 54.49K
$ 54.49K$ 54.49K

$ 997.10K
$ 997.10K$ 997.10K

849.35M
849.35M 849.35M

999,999,736
999,999,736 999,999,736

SOL

Baby Shark Meme-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 846.89K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.49K. BABYSHARK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 849.35M ja sen kokonaistarjonta on 999999736. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 997.10K.

Baby Shark Meme (BABYSHARK) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Baby Shark Meme-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000002699-0.27%
30 päivää$ -0.0002129-17.60%
60 päivää$ -0.0001869-15.79%
90 päivää$ -0.0012979-56.56%
Baby Shark Meme-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BABYSHARK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000002699 (-0.27%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Baby Shark Meme 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0002129 (-17.60%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Baby Shark Meme-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BABYSHARK-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0001869 (-15.79%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Baby Shark Meme-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0012979 (-56.56%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Baby Shark Meme (BABYSHARK)?

Tarkista Baby Shark Meme-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience.

Baby Shark Meme on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Baby Shark Meme-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BABYSHARK-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Baby Shark Meme-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Baby Shark Meme-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Baby Shark Meme-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Baby Shark Meme (BABYSHARK) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Baby Shark Meme (BABYSHARK) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Baby Shark Meme-rahakkeelle.

Tarkista Baby Shark Meme-rahakkeen hintaennuste nyt!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) -rahakkeen tokenomiikka

Baby Shark Meme (BABYSHARK) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BABYSHARK-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Baby Shark Meme (BABYSHARK) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Baby Shark Meme:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton!

BABYSHARK paikallisiin valuuttoihin

1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - VND
26.2386865
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - AUD
A$0.001545505
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - GBP
0.000737854
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - EUR
0.000857506
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - USD
$0.0009971
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - MYR
RM0.004207762
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - TRY
0.040811303
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - JPY
¥0.1475708
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - ARS
ARS$1.310249226
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - RUB
0.080336347
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - INR
0.087026888
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - IDR
Rp16.345899024
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - KRW
1.396498376
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - PHP
0.057004207
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - EGP
￡E.0.048339408
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - BRL
R$0.005464108
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - CAD
C$0.001385969
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - BDT
0.121267302
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - NGN
1.531635339
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - COP
$4.020556475
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - ZAR
R.0.017678583
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - UAH
0.041060578
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - VES
Bs0.1366027
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - CLP
$0.967187
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - PKR
Rs0.281102432
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - KZT
0.535781714
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - THB
฿0.032565286
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - TWD
NT$0.03041155
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - AED
د.إ0.003659357
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - CHF
Fr0.00079768
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - HKD
HK$0.007787351
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - AMD
֏0.38159017
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - MAD
.د.م0.008983871
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - MXN
$0.018705596
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - SAR
ريال0.003739125
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - PLN
0.003649386
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - RON
лв0.004337385
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - SEK
kr0.009592102
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - BGN
лв0.001675128
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - HUF
Ft0.340539563
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - CZK
0.021108607
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - KWD
د.ك0.0003041155
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - ILS
0.003400111
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - AOA
Kz0.913931889
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - BHD
.د.ب0.0003759067
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - BMD
$0.0009971
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - DKK
kr0.006411353
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - HNL
L0.026213759
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - MUR
0.045597383
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - NAD
$0.017618757
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - NOK
kr0.010150478
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - NZD
$0.001705041
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - PAB
B/.0.0009971
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - PGK
K0.004127994
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - QAR
ر.ق0.003629444
1 Baby Shark Meme(BABYSHARK) - RSD
дин.0.100627332

Baby Shark Meme-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Baby Shark Meme toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen Baby Shark Meme-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Baby Shark Meme”

Paljonko Baby Shark Meme (BABYSHARK) on arvoltaan tänään?
BABYSHARK-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0009971 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BABYSHARK-USD-parin nykyinen hinta?
BABYSHARK -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0009971. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Baby Shark Meme-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BABYSHARK markkina-arvo on $ 846.89K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BABYSHARK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BABYSHARK-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 849.35M USD.
Mikä oli BABYSHARK-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BABYSHARK saavutti ATH-hinnaksi 0.1883438358982307 USD.
Mikä oli BABYSHARK-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BABYSHARK-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000837027518705513 USD.
Mikä on BABYSHARK-rahakkeen treidausvolyymi?
BABYSHARK-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 54.49K USD.
Nouseeko BABYSHARK tänä vuonna korkeammalle?
BABYSHARK saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BABYSHARK-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Baby Shark Meme (BABYSHARK) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

BABYSHARK-USD-laskin

Summa

BABYSHARK
BABYSHARK
USD
USD

1 BABYSHARK = 0.000997 USD

Treidaa BABYSHARK-rahaketta

BABYSHARKUSDT
$0.0009971
$0.0009971$0.0009971
-0.22%

