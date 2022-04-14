Baby BitCoin (BABYBTC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Baby BitCoin (BABYBTC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Baby BitCoin (BABYBTC) -rahakkeen tiedot Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts. Virallinen verkkosivusto: https://babybtc.org/ Block Explorer: https://solscan.io/token/8467ssuj6Gkw15ABv6BvxJAKnGJALXJu6dxDxt4upump Osta BABYBTC-rahaketta nyt!

Baby BitCoin (BABYBTC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Baby BitCoin (BABYBTC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 327.70K $ 327.70K $ 327.70K Kokonaistarjonta: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 327.70K $ 327.70K $ 327.70K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.006757 $ 0.006757 $ 0.006757 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000159606426516498 $ 0.000159606426516498 $ 0.000159606426516498 Nykyinen hinta: $ 0.0003277 $ 0.0003277 $ 0.0003277 Lue lisää Baby BitCoin (BABYBTC) -rahakkeen hinnasta

Baby BitCoin (BABYBTC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Baby BitCoin (BABYBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä BABYBTC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta BABYBTC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät BABYBTC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu BABYBTC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka BABYBTC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Baby BitCoin (BABYBTC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita BABYBTC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan BABYBTC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Baby BitCoin (BABYBTC) -rahakkeen hintahistoria BABYBTC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu BABYBTC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

BABYBTC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne BABYBTC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? BABYBTC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso BABYBTC-rahakkeen hintaennuste nyt!

