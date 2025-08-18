Lisätietoja BABYBTC-rahakkeesta

Baby BitCoin-logo

Baby BitCoin – hinta (BABYBTC)

1BABYBTC - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.000352
$0.000352$0.000352
+2.17%1D
USD
Reaaliaikainen Baby BitCoin (BABYBTC) -hintakaavio
2025-08-22 00:06:22 (UTC+8)

Baby BitCoin (BABYBTC) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0002261
$ 0.0002261$ 0.0002261
24 h:n matalin
$ 0.0003563
$ 0.0003563$ 0.0003563
24 h:n korkein

$ 0.0002261
$ 0.0002261$ 0.0002261

$ 0.0003563
$ 0.0003563$ 0.0003563

$ 0.01001110548545098
$ 0.01001110548545098$ 0.01001110548545098

$ 0.000159606426516498
$ 0.000159606426516498$ 0.000159606426516498

+8.57%

+2.17%

+1.55%

+1.55%

Baby BitCoin (BABYBTC) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.000352. Viimeisen 24 tunnin aikana BABYBTC on vaihdellut alimmillaan $ 0.0002261 ja korkeimmillaan $ 0.0003563 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. BABYBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.01001110548545098, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000159606426516498.

Lyhyen aikavälin tuloksissa BABYBTC on muuttunut +8.57% viimeisen tunnin aikana, +2.17% 24 tunnin aikana ja +1.55% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Baby BitCoin (BABYBTC) -rahakkeen markkinatiedot

No.2603

$ 352.00K
$ 352.00K$ 352.00K

$ 1.96K
$ 1.96K$ 1.96K

$ 352.00K
$ 352.00K$ 352.00K

999.99M
999.99M 999.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,989,595.94
999,989,595.94 999,989,595.94

99.99%

SOL

Baby BitCoin-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 352.00K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.96K. BABYBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M ja sen kokonaistarjonta on 999989595.94. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 352.00K.

Baby BitCoin (BABYBTC) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Baby BitCoin-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000007476+2.17%
30 päivää$ +0.0001208+52.24%
60 päivää$ +0.0002016+134.04%
90 päivää$ +0.0001608+84.10%
Baby BitCoin-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään BABYBTC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000007476 (+2.17%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Baby BitCoin 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.0001208 (+52.24%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Baby BitCoin-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, BABYBTC-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002016 (+134.04%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Baby BitCoin-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.0001608 (+84.10%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Baby BitCoin (BABYBTC)?

Tarkista Baby BitCoin-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Baby BitCoin (BABYBTC)

Baby Bitcoin ($BABYBTC) is a new, community-focused cryptocurrency inspired by the legacy of Bitcoin but designed for a new generation of crypto enthusiasts.

Baby BitCoin on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Baby BitCoin-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista BABYBTC-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Baby BitCoin-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Baby BitCoin-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Baby BitCoin-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Baby BitCoin (BABYBTC) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Baby BitCoin (BABYBTC) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Baby BitCoin-rahakkeelle.

Tarkista Baby BitCoin-rahakkeen hintaennuste nyt!

Baby BitCoin (BABYBTC) -rahakkeen tokenomiikka

Baby BitCoin (BABYBTC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää BABYBTC-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Baby BitCoin (BABYBTC) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Baby BitCoin:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Baby BitCoin MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

BABYBTC paikallisiin valuuttoihin

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Baby BitCoin”

Paljonko Baby BitCoin (BABYBTC) on arvoltaan tänään?
BABYBTC-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.000352 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on BABYBTC-USD-parin nykyinen hinta?
BABYBTC -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.000352. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Baby BitCoin-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen BABYBTC markkina-arvo on $ 352.00K USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on BABYBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
BABYBTC-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M USD.
Mikä oli BABYBTC-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
BABYBTC saavutti ATH-hinnaksi 0.01001110548545098 USD.
Mikä oli BABYBTC-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
BABYBTC-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000159606426516498 USD.
Mikä on BABYBTC-rahakkeen treidausvolyymi?
BABYBTC-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 1.96K USD.
Nouseeko BABYBTC tänä vuonna korkeammalle?
BABYBTC saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso BABYBTC-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 00:06:22 (UTC+8)

