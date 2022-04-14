Azuro (AZUR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Azuro (AZUR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Azuro (AZUR) -rahakkeen tiedot Azuro is the liquidity, oracle & tooling solution for EVM chains to support powerful prediction app ecosystems. Virallinen verkkosivusto: https://azuro.org/ Valkoinen paperi: https://gem.azuro.org/knowledge-hub/introduction/what-is-azuro Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9E6be44cC1236eEf7e1f197418592D363BedCd5A

Azuro (AZUR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Azuro (AZUR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.13M $ 1.13M $ 1.13M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 200.74M $ 200.74M $ 200.74M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 5.64M $ 5.64M $ 5.64M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.23903 $ 0.23903 $ 0.23903 Kaikkien aikojen alin: $ 0.005048918762802123 $ 0.005048918762802123 $ 0.005048918762802123 Nykyinen hinta: $ 0.005636 $ 0.005636 $ 0.005636 Lue lisää Azuro (AZUR) -rahakkeen hinnasta

Azuro (AZUR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Azuro (AZUR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AZUR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AZUR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AZUR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AZUR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Azuro (AZUR) -rahakkeen hintahistoria AZUR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AZUR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AZUR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AZUR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AZUR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AZUR-rahakkeen hintaennuste nyt!

