Azuro-logo

Azuro – hinta (AZUR)

Reaaliaikainen Azuro (AZUR) -hintakaavio
2025-08-22 03:45:56 (UTC+8)

Azuro (AZUR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

Azuro (AZUR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.005524. Viimeisen 24 tunnin aikana AZUR on vaihdellut alimmillaan $ 0.005517 ja korkeimmillaan $ 0.00567 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AZUR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.23963218999016953, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.005048918762802123.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AZUR on muuttunut +0.01% viimeisen tunnin aikana, -0.05% 24 tunnin aikana ja -4.43% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Azuro (AZUR) -rahakkeen markkinatiedot

Azuro-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.11M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 21.25K. AZUR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 200.74M ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 5.52M.

Azuro (AZUR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Azuro-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000276-0.05%
30 päivää$ -0.000396-6.69%
60 päivää$ -0.000946-14.63%
90 päivää$ -0.003934-41.60%
Azuro-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AZUR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000276 (-0.05%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Azuro 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000396 (-6.69%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Azuro-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AZUR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000946 (-14.63%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Azuro-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.003934 (-41.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Azuro (AZUR)?

Tarkista Azuro-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Azuro (AZUR)

Azuro is the liquidity, oracle & tooling solution for EVM chains to support powerful prediction app ecosystems.

Azuro on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Azuro-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AZUR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Azuro-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Azuro-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Azuro-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Azuro (AZUR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Azuro (AZUR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Azuro-rahakkeelle.

Tarkista Azuro-rahakkeen hintaennuste nyt!

Azuro (AZUR) -rahakkeen tokenomiikka

Azuro (AZUR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AZUR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Azuro (AZUR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Azuro:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Azuro MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AZUR paikallisiin valuuttoihin

Azuro-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Azuro toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Azuro”

Paljonko Azuro (AZUR) on arvoltaan tänään?
AZUR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.005524 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AZUR-USD-parin nykyinen hinta?
AZUR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.005524. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Azuro-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AZUR markkina-arvo on $ 1.11M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AZUR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AZUR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 200.74M USD.
Mikä oli AZUR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AZUR saavutti ATH-hinnaksi 0.23963218999016953 USD.
Mikä oli AZUR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AZUR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.005048918762802123 USD.
Mikä on AZUR-rahakkeen treidausvolyymi?
AZUR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 21.25K USD.
Nouseeko AZUR tänä vuonna korkeammalle?
AZUR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AZUR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 03:45:56 (UTC+8)

Azuro (AZUR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

