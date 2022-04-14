Azit (AZIT) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Azit (AZIT) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Azit (AZIT) -rahakkeen tiedot Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need. Virallinen verkkosivusto: https://www.azit.partners Valkoinen paperi: https://www.azit.partners/whitepaper/AZIT_whitepaper_EN.pdf Block Explorer: https://scope.klaytn.com/token/0x6cef6dd9a3c4ad226b8b66effeea2c125df194f1?tabId=tokenTransfer Osta AZIT-rahaketta nyt!

Azit (AZIT) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Azit (AZIT) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.50M $ 4.50M $ 4.50M Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 350.40M $ 350.40M $ 350.40M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.43M $ 6.43M $ 6.43M Kaikkien aikojen korkein: $ 1.0892 $ 1.0892 $ 1.0892 Kaikkien aikojen alin: $ 0.009119511856648504 $ 0.009119511856648504 $ 0.009119511856648504 Nykyinen hinta: $ 0.01285 $ 0.01285 $ 0.01285 Lue lisää Azit (AZIT) -rahakkeen hinnasta

Azit (AZIT) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Azit (AZIT) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AZIT-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AZIT-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AZIT-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AZIT-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

