Aleph Zero (AZERO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Aleph Zero (AZERO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Aleph Zero (AZERO) -rahakkeen tiedot Aleph Zero is an enterprise-ready, high-performance blockchain platform with a novel, Directed Acyclic Graph (DAG)-based consensus protocol that has been peer-reviewed and presented at an ACM conference. To date, Aleph Zero raised $15m for continued development, integrating with the Substrate stack, and expanding the team. In 2022, Aleph Zero plans to enable privacy-enhancing features based on secure multi-party computation research and zero-knowledge proofs. Virallinen verkkosivusto: https://www.alephzero.org Valkoinen paperi: https://docs.alephzero.org/ Block Explorer: https://alephzero.subscan.io/ Osta AZERO-rahaketta nyt!

Aleph Zero (AZERO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Aleph Zero (AZERO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 5.97M $ 5.97M $ 5.97M Kokonaistarjonta: $ 336.23M $ 336.23M $ 336.23M Kierrossa oleva tarjonta: $ 266.78M $ 266.78M $ 266.78M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 7.52M $ 7.52M $ 7.52M Kaikkien aikojen korkein: $ 3.0991 $ 3.0991 $ 3.0991 Kaikkien aikojen alin: $ 0.017382502005260283 $ 0.017382502005260283 $ 0.017382502005260283 Nykyinen hinta: $ 0.02237 $ 0.02237 $ 0.02237 Lue lisää Aleph Zero (AZERO) -rahakkeen hinnasta

Aleph Zero (AZERO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Aleph Zero (AZERO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AZERO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AZERO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AZERO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AZERO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AZERO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Aleph Zero (AZERO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AZERO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AZERO-rahakkeita MEXCistä nyt!

Aleph Zero (AZERO) -rahakkeen hintahistoria AZERO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AZERO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AZERO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AZERO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AZERO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AZERO-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!