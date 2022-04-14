ChainAware (AWARE) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ChainAware (AWARE) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ChainAware (AWARE) -rahakkeen tiedot ChainAware is an AI-powered platform offering a real-time fraud detector, rug pull alerts, and a Wallet Auditor with a trust score (0-100) to help individual users confidently navigate Web3. By analyzing transaction histories, behavioral patterns, and liquidity pools, it predicts and flags high-risk interactions while also providing a credit score that opens doors to better lending rates and partnership opportunities. Virallinen verkkosivusto: https://ChainAware.ai Valkoinen paperi: https://learn.chainaware.ai/how-to-use-chainaware.ai Block Explorer: https://bscscan.com/address/0xcf221109f45854ac52159420c543757fe84c113a Osta AWARE-rahaketta nyt!

ChainAware (AWARE) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ChainAware (AWARE) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 240.76K $ 240.76K $ 240.76K Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 36.83M $ 36.83M $ 36.83M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 653.80K $ 653.80K $ 653.80K Kaikkien aikojen korkein: $ 501 $ 501 $ 501 Kaikkien aikojen alin: $ 0.004813035134698013 $ 0.004813035134698013 $ 0.004813035134698013 Nykyinen hinta: $ 0.006538 $ 0.006538 $ 0.006538 Lue lisää ChainAware (AWARE) -rahakkeen hinnasta

ChainAware (AWARE) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ChainAware (AWARE) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AWARE-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AWARE-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AWARE-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AWARE-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AWARE-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ChainAware (AWARE) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AWARE-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AWARE-rahakkeita MEXCistä nyt!

ChainAware (AWARE) -rahakkeen hintahistoria AWARE -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AWARE-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AWARE-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AWARE-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AWARE-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AWARE-rahakkeen hintaennuste nyt!

