Aventis AI (AVENTISAI) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Aventis AI (AVENTISAI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Aventis AI (AVENTISAI) -rahakkeen tiedot Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible. Virallinen verkkosivusto: https://www.aventisai.io/ Valkoinen paperi: https://aventis.gitbook.io/wp Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xed19b2b301e8a4e18c5dca374a27e7d209ba02c9 Osta AVENTISAI-rahaketta nyt!

Aventis AI (AVENTISAI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Aventis AI (AVENTISAI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.69M $ 3.69M $ 3.69M Kaikkien aikojen korkein: $ 1,000 $ 1,000 $ 1,000 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003159891542601555 $ 0.003159891542601555 $ 0.003159891542601555 Nykyinen hinta: $ 0.003687 $ 0.003687 $ 0.003687 Lue lisää Aventis AI (AVENTISAI) -rahakkeen hinnasta

Aventis AI (AVENTISAI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Aventis AI (AVENTISAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AVENTISAI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AVENTISAI-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AVENTISAI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AVENTISAI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AVENTISAI-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Aventis AI (AVENTISAI) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AVENTISAI-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AVENTISAI-rahakkeita MEXCistä nyt!

Aventis AI (AVENTISAI) -rahakkeen hintahistoria AVENTISAI -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AVENTISAI-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AVENTISAI-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AVENTISAI-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AVENTISAI-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AVENTISAI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!