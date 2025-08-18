Lisätietoja AVENTISAI-rahakkeesta

Aventis AI-logo

Aventis AI – hinta (AVENTISAI)

1AVENTISAI - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.003607
$0.003607$0.003607
-5.07%1D
USD
Reaaliaikainen Aventis AI (AVENTISAI) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:05:13 (UTC+8)

Aventis AI (AVENTISAI) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.003607
$ 0.003607$ 0.003607
24 h:n matalin
$ 0.00738
$ 0.00738$ 0.00738
24 h:n korkein

$ 0.003607
$ 0.003607$ 0.003607

$ 0.00738
$ 0.00738$ 0.00738

$ 0.47388225139902757
$ 0.47388225139902757$ 0.47388225139902757

$ 0.004626043306547307
$ 0.004626043306547307$ 0.004626043306547307

-9.47%

-5.07%

-37.20%

-37.20%

Aventis AI (AVENTISAI) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.003607. Viimeisen 24 tunnin aikana AVENTISAI on vaihdellut alimmillaan $ 0.003607 ja korkeimmillaan $ 0.00738 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AVENTISAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.47388225139902757, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.004626043306547307.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AVENTISAI on muuttunut -9.47% viimeisen tunnin aikana, -5.07% 24 tunnin aikana ja -37.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aventis AI (AVENTISAI) -rahakkeen markkinatiedot

No.4300

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 10.59K
$ 10.59K$ 10.59K

$ 3.61M
$ 3.61M$ 3.61M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Aventis AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.59K. AVENTISAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 3.61M.

Aventis AI (AVENTISAI) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Aventis AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00019264-5.07%
30 päivää$ +0.001377+61.74%
60 päivää$ -0.014873-80.49%
90 päivää$ -0.119133-97.07%
Aventis AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AVENTISAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00019264 (-5.07%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Aventis AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.001377 (+61.74%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Aventis AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AVENTISAI-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.014873 (-80.49%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Aventis AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.119133 (-97.07%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Aventis AI (AVENTISAI)?

Tarkista Aventis AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Aventis AI (AVENTISAI)

Aventis Metaverse is the first AI-powered decentralized education platform, revolutionizing access to education for users globally, with a strong focus on making executive education affordable and accessible.

Aventis AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Aventis AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AVENTISAI-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Aventis AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Aventis AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Aventis AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aventis AI (AVENTISAI) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aventis AI (AVENTISAI) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aventis AI-rahakkeelle.

Tarkista Aventis AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

Aventis AI (AVENTISAI) -rahakkeen tokenomiikka

Aventis AI (AVENTISAI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AVENTISAI-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Aventis AI (AVENTISAI) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Aventis AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Aventis AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AVENTISAI paikallisiin valuuttoihin

1 Aventis AI(AVENTISAI) - VND
94.918205
1 Aventis AI(AVENTISAI) - AUD
A$0.00559085
1 Aventis AI(AVENTISAI) - GBP
0.00266918
1 Aventis AI(AVENTISAI) - EUR
0.00310202
1 Aventis AI(AVENTISAI) - USD
$0.003607
1 Aventis AI(AVENTISAI) - MYR
RM0.01522154
1 Aventis AI(AVENTISAI) - TRY
0.14763451
1 Aventis AI(AVENTISAI) - JPY
¥0.533836
1 Aventis AI(AVENTISAI) - ARS
ARS$4.72737027
1 Aventis AI(AVENTISAI) - RUB
0.29065206
1 Aventis AI(AVENTISAI) - INR
0.31496324
1 Aventis AI(AVENTISAI) - IDR
Rp59.13113808
1 Aventis AI(AVENTISAI) - KRW
5.05888964
1 Aventis AI(AVENTISAI) - PHP
0.20617612
1 Aventis AI(AVENTISAI) - EGP
￡E.0.17486736
1 Aventis AI(AVENTISAI) - BRL
R$0.01976636
1 Aventis AI(AVENTISAI) - CAD
C$0.00501373
1 Aventis AI(AVENTISAI) - BDT
0.43868334
1 Aventis AI(AVENTISAI) - NGN
5.53220018
1 Aventis AI(AVENTISAI) - COP
$14.54432575
1 Aventis AI(AVENTISAI) - ZAR
R.0.06402425
1 Aventis AI(AVENTISAI) - UAH
0.14853626
1 Aventis AI(AVENTISAI) - VES
Bs0.494159
1 Aventis AI(AVENTISAI) - CLP
$3.491576
1 Aventis AI(AVENTISAI) - PKR
Rs1.0229452
1 Aventis AI(AVENTISAI) - KZT
1.93818538
1 Aventis AI(AVENTISAI) - THB
฿0.11780462
1 Aventis AI(AVENTISAI) - TWD
NT$0.10997743
1 Aventis AI(AVENTISAI) - AED
د.إ0.01323769
1 Aventis AI(AVENTISAI) - CHF
Fr0.0028856
1 Aventis AI(AVENTISAI) - HKD
HK$0.02817067
1 Aventis AI(AVENTISAI) - AMD
֏1.3803989
1 Aventis AI(AVENTISAI) - MAD
.د.م0.03249907
1 Aventis AI(AVENTISAI) - MXN
$0.06773946
1 Aventis AI(AVENTISAI) - SAR
ريال0.01352625
1 Aventis AI(AVENTISAI) - PLN
0.01320162
1 Aventis AI(AVENTISAI) - RON
лв0.01569045
1 Aventis AI(AVENTISAI) - SEK
kr0.03473541
1 Aventis AI(AVENTISAI) - BGN
лв0.00605976
1 Aventis AI(AVENTISAI) - HUF
Ft1.23355793
1 Aventis AI(AVENTISAI) - CZK
0.07632412
1 Aventis AI(AVENTISAI) - KWD
د.ك0.001100135
1 Aventis AI(AVENTISAI) - ILS
0.01229987
1 Aventis AI(AVENTISAI) - AOA
Kz3.28803299
1 Aventis AI(AVENTISAI) - BHD
.د.ب0.001359839
1 Aventis AI(AVENTISAI) - BMD
$0.003607
1 Aventis AI(AVENTISAI) - DKK
kr0.02319301
1 Aventis AI(AVENTISAI) - HNL
L0.09428698
1 Aventis AI(AVENTISAI) - MUR
0.16494811
1 Aventis AI(AVENTISAI) - NAD
$0.06380783
1 Aventis AI(AVENTISAI) - NOK
kr0.03675533
1 Aventis AI(AVENTISAI) - NZD
$0.00616797
1 Aventis AI(AVENTISAI) - PAB
B/.0.003607
1 Aventis AI(AVENTISAI) - PGK
K0.01522154
1 Aventis AI(AVENTISAI) - QAR
ر.ق0.01312948
1 Aventis AI(AVENTISAI) - RSD
дин.0.36405451

Aventis AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Aventis AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Aventis AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aventis AI”

Paljonko Aventis AI (AVENTISAI) on arvoltaan tänään?
AVENTISAI-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.003607 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AVENTISAI-USD-parin nykyinen hinta?
AVENTISAI -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.003607. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aventis AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AVENTISAI markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AVENTISAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AVENTISAI-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli AVENTISAI-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AVENTISAI saavutti ATH-hinnaksi 0.47388225139902757 USD.
Mikä oli AVENTISAI-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AVENTISAI-rahakkeen ATL-hinta oli 0.004626043306547307 USD.
Mikä on AVENTISAI-rahakkeen treidausvolyymi?
AVENTISAI-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 10.59K USD.
Nouseeko AVENTISAI tänä vuonna korkeammalle?
AVENTISAI saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AVENTISAI-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:05:13 (UTC+8)

Aventis AI (AVENTISAI) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

