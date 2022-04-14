CryptoAutos (AUTOS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu CryptoAutos (AUTOS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

CryptoAutos (AUTOS) -rahakkeen tiedot Revolutionizing the car-buying experience, CryptoAutos' platform empowers car dealers to showcase their vehicles to a global audience while enabling customers to seamlessly purchase cars using digital assets – driving innovation, trust, and convenience in every transaction. Virallinen verkkosivusto: https://www.cryptoautos.com/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0xf477AC7719e2e659001455cDDA0cc8f3aD10b604

CryptoAutos (AUTOS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu CryptoAutos (AUTOS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 9.66M $ 9.66M $ 9.66M Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 707.43M $ 707.43M $ 707.43M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 13.65M $ 13.65M $ 13.65M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.06098 $ 0.06098 $ 0.06098 Kaikkien aikojen alin: $ 0.007842395970852957 $ 0.007842395970852957 $ 0.007842395970852957 Nykyinen hinta: $ 0.01365 $ 0.01365 $ 0.01365

CryptoAutos (AUTOS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset CryptoAutos (AUTOS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AUTOS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AUTOS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

CryptoAutos (AUTOS) -rahakkeen hintahistoria AUTOS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

