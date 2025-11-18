Autonomi (AUTONOMI) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Autonomi (AUTONOMI) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:25:42 (UTC+8)
Autonomi (AUTONOMI) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Autonomi (AUTONOMI) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.79M
Kokonaistarjonta:
$ 1.20B
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 136.64M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 33.32M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.452
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.027318315086072017
Nykyinen hinta:
$ 0.02777
Autonomi (AUTONOMI) -rahakkeen tiedot

ANT is an utility token that grants holders access to the services of the Autonomi Network. Autonomi is a decentralized, autonomous network running on everyday devices, offering self-encryption, quantum-safe security, and network lifetime storage. Autonomi combines the spare capacity of connected devices—from old consumer PCs on desks and small devices like Raspberry Pis to leftover racks in a data center—to create a new form of globally accessible infrastructure that can be utilized by anyone. Autonomi enables users to securely store data, communicate, access knowledge, build businesses, run services, and create new futures without the intervention of middlemen or gatekeepers.

Virallinen verkkosivusto:
https://autonomi.com
Valkoinen paperi:
https://withautonomi.notion.site/autonomi-white-paper
Block Explorer:
https://arbiscan.io/address/0xa78d8321b20c4ef90ecd72f2588aa985a4bdb684

Autonomi (AUTONOMI) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Autonomi (AUTONOMI) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä AUTONOMI-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AUTONOMI-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät AUTONOMI-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AUTONOMI-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

