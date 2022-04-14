Aura Network (AURA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Aura Network (AURA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Aura Network (AURA) -rahakkeen tiedot Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future. Virallinen verkkosivusto: https://aura.network/ Valkoinen paperi: https://docs.aura.network/ Block Explorer: https://aurascan.io/ Osta AURA-rahaketta nyt!

Aura Network (AURA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Aura Network (AURA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 513.79M $ 513.79M $ 513.79M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.42M $ 8.42M $ 8.42M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1999 $ 0.1999 $ 0.1999 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003605899566061821 $ 0.003605899566061821 $ 0.003605899566061821 Nykyinen hinta: $ 0.008416 $ 0.008416 $ 0.008416 Lue lisää Aura Network (AURA) -rahakkeen hinnasta

Aura Network (AURA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Aura Network (AURA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AURA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AURA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AURA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AURA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Aura Network (AURA) -rahakkeen hintahistoria AURA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AURA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AURA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AURA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AURA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AURA-rahakkeen hintaennuste nyt!

