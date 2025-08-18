Lisätietoja AURA-rahakkeesta

Aura Network

Aura Network – hinta (AURA)

1AURA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta: $0.008558

Reaaliaikainen Aura Network (AURA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:04:36 (UTC+8)

Aura Network (AURA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

-0.42%

Aura Network (AURA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.008558. Viimeisen 24 tunnin aikana AURA on vaihdellut alimmillaan $ 0.007908 ja korkeimmillaan $ 0.008882 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AURA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.21775856036612545, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003605899566061821.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AURA on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -0.42% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aura Network (AURA) -rahakkeen markkinatiedot

Aura Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.31K. AURA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 513579063.856223. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.56M.

Aura Network (AURA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Aura Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.003694-30.16%
60 päivää$ +0.003261+61.56%
90 päivää$ +0.004018+88.50%
Aura Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AURA-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Aura Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.003694 (-30.16%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Aura Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AURA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.003261 (+61.56%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Aura Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ +0.004018 (+88.50%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Aura Network (AURA)?

Tarkista Aura Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Aura Network (AURA)

Aura Network is a layer-1, NFT-centric blockchain that focuses on expanding the use of NFTs across various industries. Our vision is to create a one-stop destination for minting, evaluating, querying, and transacting NFTs, to become a pioneer NFT infrastructure for the future.

Aura Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Aura Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AURA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Aura Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Aura Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Aura Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aura Network (AURA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aura Network (AURA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aura Network-rahakkeelle.

Tarkista Aura Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Aura Network (AURA) -rahakkeen tokenomiikka

Aura Network (AURA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AURA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Aura Network (AURA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Aura Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Aura Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AURA paikallisiin valuuttoihin

Aura Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Aura Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta "Aura Network"

Paljonko Aura Network (AURA) on arvoltaan tänään?
AURA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.008558 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AURA-USD-parin nykyinen hinta?
AURA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.008558. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aura Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AURA markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AURA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AURA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli AURA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AURA saavutti ATH-hinnaksi 0.21775856036612545 USD.
Mikä oli AURA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AURA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.003605899566061821 USD.
Mikä on AURA-rahakkeen treidausvolyymi?
AURA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 2.31K USD.
Nouseeko AURA tänä vuonna korkeammalle?
AURA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AURA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:04:36 (UTC+8)

Aura Network (AURA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

