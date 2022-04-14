Aurix (AUR) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Aurix (AUR) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Aurix (AUR) -rahakkeen tiedot AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner. Virallinen verkkosivusto: https://www.aurix.exchange Valkoinen paperi: https://www.aurix.exchange/Aurix-whitepaper.pdf Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x6E98E5401ADCB0D76F4DEBfc3d794B3031F48790 Osta AUR-rahaketta nyt!

Aurix (AUR) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Aurix (AUR) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 17.00M $ 17.00M $ 17.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 8.93M $ 8.93M $ 8.93M Kaikkien aikojen korkein: $ 2.6 $ 2.6 $ 2.6 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00598702 $ 0.00598702 $ 0.00598702 Nykyinen hinta: $ 0.4467 $ 0.4467 $ 0.4467 Lue lisää Aurix (AUR) -rahakkeen hinnasta

Aurix (AUR) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Aurix (AUR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AUR-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AUR-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AUR-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AUR-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AUR-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Aurix (AUR) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AUR-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AUR-rahakkeita MEXCistä nyt!

Aurix (AUR) -rahakkeen hintahistoria AUR -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AUR-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AUR-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AUR-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AUR-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AUR-rahakkeen hintaennuste nyt!

