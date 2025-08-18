Lisätietoja AUR-rahakkeesta

AUR-rahakkeen hintatiedot

AUR-rahakkeen valkoinen paperi

AUR-rahakkeen virallinen verkkosivusto

AUR-rahakkeen tokenomiikka

AUR-rahakkeen hintaennuste

AUR-rahakkeen historia

AUR-osto-opas

AUR/fiat-valuuttamuunnin

AUR-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

Aurix-logo

Aurix – hinta (AUR)

1AUR - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.4399
$0.4399$0.4399
+0.02%1D
USD
Reaaliaikainen Aurix (AUR) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:04:28 (UTC+8)

Aurix (AUR) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.4395
$ 0.4395$ 0.4395
24 h:n matalin
$ 0.4451
$ 0.4451$ 0.4451
24 h:n korkein

$ 0.4395
$ 0.4395$ 0.4395

$ 0.4451
$ 0.4451$ 0.4451

$ 2.396338467130361
$ 2.396338467130361$ 2.396338467130361

$ 0.00598702
$ 0.00598702$ 0.00598702

-0.30%

+0.02%

-3.20%

-3.20%

Aurix (AUR) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.4399. Viimeisen 24 tunnin aikana AUR on vaihdellut alimmillaan $ 0.4395 ja korkeimmillaan $ 0.4451 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AUR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 2.396338467130361, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00598702.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AUR on muuttunut -0.30% viimeisen tunnin aikana, +0.02% 24 tunnin aikana ja -3.20% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aurix (AUR) -rahakkeen markkinatiedot

No.4569

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 34.00K
$ 34.00K$ 34.00K

$ 8.80M
$ 8.80M$ 8.80M

0.00
0.00 0.00

20,000,000
20,000,000 20,000,000

17,000,000
17,000,000 17,000,000

0.00%

ETH

Aurix-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 34.00K. AUR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 17000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 8.80M.

Aurix (AUR) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Aurix-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000088+0.02%
30 päivää$ -0.0177-3.87%
60 päivää$ -0.0274-5.87%
90 päivää$ -0.3083-41.21%
Aurix-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AUR-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000088 (+0.02%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Aurix 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0177 (-3.87%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Aurix-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AUR-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0274 (-5.87%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Aurix-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.3083 (-41.21%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Aurix (AUR)?

Tarkista Aurix-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Aurix (AUR)

AURIX makes a transparent cryptocurrency world that anyone can enjoy! AURIX that leverages distributed financial principles and technologies. AURIX’s mission is to create the most Transparent, Secure, and Trusted Hybrid exchange so that crypto traders can trade peacefully while AURIX does the work. AURIX has carefully designed a product that takes care of all your trading needs and provides users the most advanced trading experience in the most intuitive manner.

Aurix on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Aurix-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AUR-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Aurix-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Aurix-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Aurix-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aurix (AUR) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aurix (AUR) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aurix-rahakkeelle.

Tarkista Aurix-rahakkeen hintaennuste nyt!

Aurix (AUR) -rahakkeen tokenomiikka

Aurix (AUR) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AUR-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Aurix (AUR) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Aurix:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Aurix MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AUR paikallisiin valuuttoihin

1 Aurix(AUR) - VND
11,575.9685
1 Aurix(AUR) - AUD
A$0.681845
1 Aurix(AUR) - GBP
0.325526
1 Aurix(AUR) - EUR
0.378314
1 Aurix(AUR) - USD
$0.4399
1 Aurix(AUR) - MYR
RM1.856378
1 Aurix(AUR) - TRY
18.005107
1 Aurix(AUR) - JPY
¥65.1052
1 Aurix(AUR) - ARS
ARS$576.537339
1 Aurix(AUR) - RUB
35.447142
1 Aurix(AUR) - INR
38.412068
1 Aurix(AUR) - IDR
Rp7,211.474256
1 Aurix(AUR) - KRW
616.968548
1 Aurix(AUR) - PHP
25.144684
1 Aurix(AUR) - EGP
￡E.21.326352
1 Aurix(AUR) - BRL
R$2.410652
1 Aurix(AUR) - CAD
C$0.611461
1 Aurix(AUR) - BDT
53.500638
1 Aurix(AUR) - NGN
674.692226
1 Aurix(AUR) - COP
$1,773.786775
1 Aurix(AUR) - ZAR
R.7.808225
1 Aurix(AUR) - UAH
18.115082
1 Aurix(AUR) - VES
Bs60.2663
1 Aurix(AUR) - CLP
$425.8232
1 Aurix(AUR) - PKR
Rs124.75564
1 Aurix(AUR) - KZT
236.375866
1 Aurix(AUR) - THB
฿14.367134
1 Aurix(AUR) - TWD
NT$13.412551
1 Aurix(AUR) - AED
د.إ1.614433
1 Aurix(AUR) - CHF
Fr0.35192
1 Aurix(AUR) - HKD
HK$3.435619
1 Aurix(AUR) - AMD
֏168.34973
1 Aurix(AUR) - MAD
.د.م3.963499
1 Aurix(AUR) - MXN
$8.261322
1 Aurix(AUR) - SAR
ريال1.649625
1 Aurix(AUR) - PLN
1.610034
1 Aurix(AUR) - RON
лв1.913565
1 Aurix(AUR) - SEK
kr4.236237
1 Aurix(AUR) - BGN
лв0.739032
1 Aurix(AUR) - HUF
Ft150.441401
1 Aurix(AUR) - CZK
9.308284
1 Aurix(AUR) - KWD
د.ك0.1341695
1 Aurix(AUR) - ILS
1.500059
1 Aurix(AUR) - AOA
Kz400.999643
1 Aurix(AUR) - BHD
.د.ب0.1658423
1 Aurix(AUR) - BMD
$0.4399
1 Aurix(AUR) - DKK
kr2.828557
1 Aurix(AUR) - HNL
L11.498986
1 Aurix(AUR) - MUR
20.116627
1 Aurix(AUR) - NAD
$7.781831
1 Aurix(AUR) - NOK
kr4.482581
1 Aurix(AUR) - NZD
$0.752229
1 Aurix(AUR) - PAB
B/.0.4399
1 Aurix(AUR) - PGK
K1.856378
1 Aurix(AUR) - QAR
ر.ق1.601236
1 Aurix(AUR) - RSD
дин.44.399107

Aurix-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Aurix toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Aurix-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aurix”

Paljonko Aurix (AUR) on arvoltaan tänään?
AUR-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.4399 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AUR-USD-parin nykyinen hinta?
AUR -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.4399. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aurix-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AUR markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AUR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AUR-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli AUR-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AUR saavutti ATH-hinnaksi 2.396338467130361 USD.
Mikä oli AUR-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AUR-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00598702 USD.
Mikä on AUR-rahakkeen treidausvolyymi?
AUR-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 34.00K USD.
Nouseeko AUR tänä vuonna korkeammalle?
AUR saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AUR-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:04:28 (UTC+8)

Aurix (AUR) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

AUR-USD-laskin

Summa

AUR
AUR
USD
USD

1 AUR = 0.4399 USD

Treidaa AUR-rahaketta

AURUSDT
$0.4399
$0.4399$0.4399
+0.02%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu