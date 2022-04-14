Advanced (AUC) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Advanced (AUC) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Advanced (AUC) -rahakkeen tiedot Advanced Project connects regulated financial services with the blockchain world, bridging Web 2.0 and Web 3.0 to create seamless, secure, and efficient financial solutions. Our primary focus is integrating blockchain and digital assets into cross-border remittances and everyday payments, especially for the global unbanked population. By offering innovative payment and remittance services, along with public system payment solutions, we empower individuals with limited access to traditional banking to leverage digital assets for fast, secure, and cost-effective transactions. Virallinen verkkosivusto: https://aucunited.com/ Valkoinen paperi: https://auc-project.gitbook.io/auc-whitepaper-2.0/ Block Explorer: https://etherscan.io/address/0x87a92428bbc876d463c21c8e51b903f127d9a9f4 Osta AUC-rahaketta nyt!

Advanced (AUC) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Advanced (AUC) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 6.00B $ 6.00B $ 6.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.80M $ 1.80M $ 1.80M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00825 $ 0.00825 $ 0.00825 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000111723962634853 $ 0.000111723962634853 $ 0.000111723962634853 Nykyinen hinta: $ 0.0002993 $ 0.0002993 $ 0.0002993 Lue lisää Advanced (AUC) -rahakkeen hinnasta

Advanced (AUC) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Advanced (AUC) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AUC-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AUC-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AUC-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AUC-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AUC-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Advanced (AUC) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AUC-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AUC-rahakkeita MEXCistä nyt!

Advanced (AUC) -rahakkeen hintahistoria AUC -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AUC-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AUC-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AUC-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AUC-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AUC-rahakkeen hintaennuste nyt!

