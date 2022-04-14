Athene Network (ATN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Athene Network (ATN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Athene Network (ATN) -rahakkeen tiedot Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach. Virallinen verkkosivusto: https://athene.network/ Valkoinen paperi: https://athene.network/pitch-deck Block Explorer: https://bscscan.com/token/0x1c6fded596069ebda2ec079891f10efba2c111aa Osta ATN-rahaketta nyt!

Athene Network (ATN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Athene Network (ATN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 53.18K $ 53.18K $ 53.18K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.5543 $ 0.5543 $ 0.5543 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000029153464250268 $ 0.000029153464250268 $ 0.000029153464250268 Nykyinen hinta: $ 0.00002127 $ 0.00002127 $ 0.00002127 Lue lisää Athene Network (ATN) -rahakkeen hinnasta

Athene Network (ATN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Athene Network (ATN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ATN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ATN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ATN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ATN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ATN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Athene Network (ATN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ATN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ATN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Athene Network (ATN) -rahakkeen hintahistoria ATN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ATN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ATN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ATN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ATN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ATN-rahakkeen hintaennuste nyt!

