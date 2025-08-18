Lisätietoja ATN-rahakkeesta

Athene Network-logo

Athene Network – hinta (ATN)

1ATN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

+2.39%1D
USD
Reaaliaikainen Athene Network (ATN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:03:41 (UTC+8)

Athene Network (ATN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
24 h:n matalin
24 h:n korkein

+2.16%

+2.39%

-81.50%

-81.50%

Athene Network (ATN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00001795. Viimeisen 24 tunnin aikana ATN on vaihdellut alimmillaan $ 0.000013 ja korkeimmillaan $ 0.00002011 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ATN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 67,618.3066592308, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000029153464250268.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ATN on muuttunut +2.16% viimeisen tunnin aikana, +2.39% 24 tunnin aikana ja -81.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Athene Network (ATN) -rahakkeen markkinatiedot

No.4570

BSC

Athene Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 32.05K. ATN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 2500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 44.88K.

Athene Network (ATN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Athene Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.000000419+2.39%
30 päivää$ -0.00007705-81.11%
60 päivää$ -0.00001305-42.10%
90 päivää$ -0.00189705-99.07%
Athene Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ATN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000419 (+2.39%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Athene Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00007705 (-81.11%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Athene Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ATN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00001305 (-42.10%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Athene Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00189705 (-99.07%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Athene Network (ATN)?

Tarkista Athene Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Athene Network (ATN)

Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach.

Athene Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Athene Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ATN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Athene Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Athene Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Athene Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Athene Network (ATN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Athene Network (ATN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Athene Network-rahakkeelle.

Tarkista Athene Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Athene Network (ATN) -rahakkeen tokenomiikka

Athene Network (ATN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ATN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Athene Network (ATN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Athene Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Athene Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ATN paikallisiin valuuttoihin

1 Athene Network(ATN) - VND
0.47235425
1 Athene Network(ATN) - AUD
A$0.0000278225
1 Athene Network(ATN) - GBP
0.000013283
1 Athene Network(ATN) - EUR
0.000015437
1 Athene Network(ATN) - USD
$0.00001795
1 Athene Network(ATN) - MYR
RM0.000075749
1 Athene Network(ATN) - TRY
0.0007346935
1 Athene Network(ATN) - JPY
¥0.0026566
1 Athene Network(ATN) - ARS
ARS$0.0235254495
1 Athene Network(ATN) - RUB
0.001446411
1 Athene Network(ATN) - INR
0.001567394
1 Athene Network(ATN) - IDR
Rp0.294262248
1 Athene Network(ATN) - KRW
0.025175234
1 Athene Network(ATN) - PHP
0.001026022
1 Athene Network(ATN) - EGP
￡E.0.000870216
1 Athene Network(ATN) - BRL
R$0.000098366
1 Athene Network(ATN) - CAD
C$0.0000249505
1 Athene Network(ATN) - BDT
0.002183079
1 Athene Network(ATN) - NGN
0.027530633
1 Athene Network(ATN) - COP
$0.0723788875
1 Athene Network(ATN) - ZAR
R.0.0003186125
1 Athene Network(ATN) - UAH
0.000739181
1 Athene Network(ATN) - VES
Bs0.00245915
1 Athene Network(ATN) - CLP
$0.0173756
1 Athene Network(ATN) - PKR
Rs0.00509062
1 Athene Network(ATN) - KZT
0.009645253
1 Athene Network(ATN) - THB
฿0.000586247
1 Athene Network(ATN) - TWD
NT$0.0005472955
1 Athene Network(ATN) - AED
د.إ0.0000658765
1 Athene Network(ATN) - CHF
Fr0.00001436
1 Athene Network(ATN) - HKD
HK$0.0001401895
1 Athene Network(ATN) - AMD
֏0.006869465
1 Athene Network(ATN) - MAD
.د.م0.0001617295
1 Athene Network(ATN) - MXN
$0.000337101
1 Athene Network(ATN) - SAR
ريال0.0000673125
1 Athene Network(ATN) - PLN
0.000065697
1 Athene Network(ATN) - RON
лв0.0000780825
1 Athene Network(ATN) - SEK
kr0.0001728585
1 Athene Network(ATN) - BGN
лв0.000030156
1 Athene Network(ATN) - HUF
Ft0.0061387205
1 Athene Network(ATN) - CZK
0.000379822
1 Athene Network(ATN) - KWD
د.ك0.00000547475
1 Athene Network(ATN) - ILS
0.0000612095
1 Athene Network(ATN) - AOA
Kz0.0163626815
1 Athene Network(ATN) - BHD
.د.ب0.00000676715
1 Athene Network(ATN) - BMD
$0.00001795
1 Athene Network(ATN) - DKK
kr0.0001154185
1 Athene Network(ATN) - HNL
L0.000469213
1 Athene Network(ATN) - MUR
0.0008208535
1 Athene Network(ATN) - NAD
$0.0003175355
1 Athene Network(ATN) - NOK
kr0.0001829105
1 Athene Network(ATN) - NZD
$0.0000306945
1 Athene Network(ATN) - PAB
B/.0.00001795
1 Athene Network(ATN) - PGK
K0.000075749
1 Athene Network(ATN) - QAR
ر.ق0.000065338
1 Athene Network(ATN) - RSD
дин.0.0018116935

Athene Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Athene Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Athene Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Athene Network”

Paljonko Athene Network (ATN) on arvoltaan tänään?
ATN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00001795 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ATN-USD-parin nykyinen hinta?
ATN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00001795. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Athene Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ATN markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ATN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ATN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli ATN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ATN saavutti ATH-hinnaksi 67,618.3066592308 USD.
Mikä oli ATN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ATN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000029153464250268 USD.
Mikä on ATN-rahakkeen treidausvolyymi?
ATN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 32.05K USD.
Nouseeko ATN tänä vuonna korkeammalle?
ATN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ATN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 00:03:41 (UTC+8)

Athene Network (ATN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

