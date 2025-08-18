Athene Network (ATN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00001795. Viimeisen 24 tunnin aikana ATN on vaihdellut alimmillaan $ 0.000013 ja korkeimmillaan $ 0.00002011 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ATN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 67,618.3066592308, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000029153464250268.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ATN on muuttunut +2.16% viimeisen tunnin aikana, +2.39% 24 tunnin aikana ja -81.50% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
Athene Network (ATN) -rahakkeen markkinatiedot
Athene Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 32.05K. ATN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 2500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 44.88K.
Athene Network (ATN) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Athene Network-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ +0.000000419
+2.39%
30 päivää
$ -0.00007705
-81.11%
60 päivää
$ -0.00001305
-42.10%
90 päivää
$ -0.00189705
-99.07%
Athene Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ATN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000000419 (+2.39%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
Athene Network 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.00007705 (-81.11%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
Athene Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ATN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00001305 (-42.10%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
Athene Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.00189705 (-99.07%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Athene Network (ATN)?
Athene Network is a pioneering platform that integrates artificial intelligence (AI) and blockchain technology to drive data innovation and decentralized solutions. Established in 2023, it focuses on creating a multilingual social media data collection network, empowering users worldwide to participate in data mining and AI training through a decentralized approach.
Athene Network-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon Athene Network (ATN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Athene Network (ATN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Athene Network-rahakkeelle.
Athene Network (ATN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ATN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
Athene Network (ATN) -ostamisen perusteet
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.