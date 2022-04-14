ARMY (ARMY) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ARMY (ARMY) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ARMY (ARMY) -rahakkeen tiedot In a world dominated by fleeting trends and fragile communities, the XRP ARMY stands as an unshakable force. Bold. Timeless. Fearless. The XRP ARMY will lead the charge as XRP skyrockets to the top. The haters will see it. The doubters will hear it. But those who join will experience it. The strongest army in crypto has spoken. Virallinen verkkosivusto: https://www.xrparmy-cto.com/ Block Explorer: https://xrpscan.com/account/rGG3wQ4kUzd7Jnmk1n5NWPZjjut62kCBfC Osta ARMY-rahaketta nyt!

ARMY (ARMY) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ARMY (ARMY) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 589.00M $ 589.00M $ 589.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 15.67M $ 15.67M $ 15.67M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1776 $ 0.1776 $ 0.1776 Kaikkien aikojen alin: $ 0.011288957080566169 $ 0.011288957080566169 $ 0.011288957080566169 Nykyinen hinta: $ 0.0266 $ 0.0266 $ 0.0266 Lue lisää ARMY (ARMY) -rahakkeen hinnasta

ARMY (ARMY) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ARMY (ARMY) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ARMY-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ARMY-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ARMY-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ARMY-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ARMY-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ARMY (ARMY) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ARMY-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta.

ARMY (ARMY) -rahakkeen hintahistoria ARMY -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ARMY-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ARMY-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ARMY-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ARMY-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ARMY-rahakkeen hintaennuste nyt!

