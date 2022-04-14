The Arena (ARENA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu The Arena (ARENA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

The Arena (ARENA) -rahakkeen tiedot The Arena is a next gen SocialFi app redefining how creators connect, engage and monetize their content. Virallinen verkkosivusto: https://arena.social/ Valkoinen paperi: https://drive.google.com/drive/folders/19RfbIHtoaskEdF5x95YrvnowbG8eCpvi?usp=sharing Block Explorer: https://snowtrace.io/token/0xB8d7710f7d8349A506b75dD184F05777c82dAd0C?chainid=43114 Osta ARENA-rahaketta nyt!

The Arena (ARENA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu The Arena (ARENA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 21.94M $ 21.94M $ 21.94M Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 2.82B $ 2.82B $ 2.82B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 77.80M $ 77.80M $ 77.80M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0214 $ 0.0214 $ 0.0214 Kaikkien aikojen alin: $ 0.002959596525266224 $ 0.002959596525266224 $ 0.002959596525266224 Nykyinen hinta: $ 0.00778 $ 0.00778 $ 0.00778 Lue lisää The Arena (ARENA) -rahakkeen hinnasta

The Arena (ARENA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset The Arena (ARENA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ARENA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ARENA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ARENA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ARENA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ARENA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään The Arena (ARENA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ARENA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ARENA-rahakkeita MEXCistä nyt!

The Arena (ARENA) -rahakkeen hintahistoria ARENA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ARENA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ARENA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ARENA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ARENA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ARENA-rahakkeen hintaennuste nyt!

