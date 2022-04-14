Areon Network (AREA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Areon Network (AREA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Areon Network (AREA) -rahakkeen tiedot Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership. Virallinen verkkosivusto: https://areon.network/ Valkoinen paperi: https://docs.areon.network/ Block Explorer: https://areonscan.com Osta AREA-rahaketta nyt!

Areon Network (AREA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Areon Network (AREA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.83M $ 1.83M $ 1.83M Kokonaistarjonta: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 122.50M $ 122.50M $ 122.50M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.21 $ 0.21 $ 0.21 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003344192063297708 $ 0.003344192063297708 $ 0.003344192063297708 Nykyinen hinta: $ 0.01494 $ 0.01494 $ 0.01494 Lue lisää Areon Network (AREA) -rahakkeen hinnasta

Areon Network (AREA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Areon Network (AREA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AREA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AREA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AREA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AREA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AREA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Areon Network (AREA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AREA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AREA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Areon Network (AREA) -rahakkeen hintahistoria AREA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AREA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AREA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AREA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AREA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AREA-rahakkeen hintaennuste nyt!

