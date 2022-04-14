Areon Network (AREA) -rahakkeen tokenomiikka
Areon Network (AREA) -rahakkeen tiedot
Areon Network is a next-generation layer 1 blockchain with a unique consensus mechanism: Proof of Area. Areon stands out as a convenient ecosystem for crypto users providing fast, secure and stable transactions with fair transaction fees. Areon Network components: - Areon Foundation - Areon Chain (EVM compatible, Layer 1, PoA) AREA is the first cryptocurrency to use the Proof of Area (POA) protocol. Though similar to 'Delegated Proof of Stake', this unique consensus mechanism offers extra benefit for holders in the form of digital land ownership.
Areon Network (AREA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi
Tutustu Areon Network (AREA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.
Areon Network (AREA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset
Areon Network (AREA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.
Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:
Kokonaistarjonta:
Enimmäismäärä AREA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.
Kierrossa oleva tarjonta:
Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.
Maksimitarjonta:
Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AREA-rahaketta voi olla yhteensä.
FDV (täysin laimennettu arvostus):
Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.
Inflaatioaste:
Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.
Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?
Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.
Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.
Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.
Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.
Nyt kun ymmärrät AREA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AREA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!
