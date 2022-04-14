AstroPepeX (APX1) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AstroPepeX (APX1) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AstroPepeX (APX1) -rahakkeen tiedot AstroPepeX is a chatgpt generated AI Meme token on Ethereum. Virallinen verkkosivusto: https://astropepe.io Block Explorer: https://solscan.io/token/8GQa5N9HJT5tW6vg3umYG5us1xHmiU948LfDihg2f8Vf Osta APX1-rahaketta nyt!

AstroPepeX (APX1) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AstroPepeX (APX1) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 65.00B $ 65.00B $ 65.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00036174 $ 0.00036174 $ 0.00036174 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00000005135126203 $ 0.00000005135126203 $ 0.00000005135126203 Nykyinen hinta: $ 0.00002168 $ 0.00002168 $ 0.00002168 Lue lisää AstroPepeX (APX1) -rahakkeen hinnasta

AstroPepeX (APX1) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AstroPepeX (APX1) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä APX1-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta APX1-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät APX1-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu APX1-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka APX1-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AstroPepeX (APX1) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita APX1-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan APX1-rahakkeita MEXCistä nyt!

AstroPepeX (APX1) -rahakkeen hintahistoria APX1 -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu APX1-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

APX1-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne APX1-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? APX1-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso APX1-rahakkeen hintaennuste nyt!

