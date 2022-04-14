Antscoin (ANTS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Antscoin (ANTS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Antscoin (ANTS) -rahakkeen tiedot ANTS is the world’s first decentralized meme culture community focused on AI digital human systems and self-evolution, built on the Solana (SOL) chain. Virallinen verkkosivusto: http://ants.vip/ Valkoinen paperi: http://ants.vip/zh/white-paper.pdf Block Explorer: https://solscan.io/token/BYdxrskh1HfVfvAd8a9aAjoLAU6Bo97AgN56gDwqpump Osta ANTS-rahaketta nyt!

Antscoin (ANTS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Antscoin (ANTS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 29.10K $ 29.10K $ 29.10K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0935 $ 0.0935 $ 0.0935 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000025704496274384 $ 0.000025704496274384 $ 0.000025704496274384 Nykyinen hinta: $ 0.0000291 $ 0.0000291 $ 0.0000291 Lue lisää Antscoin (ANTS) -rahakkeen hinnasta

Antscoin (ANTS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Antscoin (ANTS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ANTS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ANTS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ANTS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ANTS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ANTS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Antscoin (ANTS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ANTS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ANTS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Antscoin (ANTS) -rahakkeen hintahistoria ANTS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ANTS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ANTS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ANTS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ANTS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ANTS-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!