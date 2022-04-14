Apollo Name Service (ANS) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Apollo Name Service (ANS) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Apollo Name Service (ANS) -rahakkeen tiedot Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero. Virallinen verkkosivusto: https://star.co/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/64whadg6x3wpwmer Block Explorer: https://basescan.org/token/0xa8C2E771288585229eEa8DBe072EDfA7bcB388bb Osta ANS-rahaketta nyt!

Apollo Name Service (ANS) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Apollo Name Service (ANS) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 2.70M $ 2.70M $ 2.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.24 $ 0.24 $ 0.24 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.002704 $ 0.002704 $ 0.002704 Lue lisää Apollo Name Service (ANS) -rahakkeen hinnasta

Apollo Name Service (ANS) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Apollo Name Service (ANS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ANS-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ANS-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ANS-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ANS-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ANS-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Apollo Name Service (ANS) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ANS-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ANS-rahakkeita MEXCistä nyt!

Apollo Name Service (ANS) -rahakkeen hintahistoria ANS -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ANS-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ANS-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ANS-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ANS-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ANS-rahakkeen hintaennuste nyt!

