Apollo Name Service – hinta (ANS)

1ANS - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.002861
$0.002861$0.002861
0.00%1D
USD
Reaaliaikainen Apollo Name Service (ANS) -hintakaavio
2025-08-22 00:00:29 (UTC+8)

Apollo Name Service (ANS) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.002807
$ 0.002807$ 0.002807
24 h:n matalin
$ 0.003179
$ 0.003179$ 0.003179
24 h:n korkein

$ 0.002807
$ 0.002807$ 0.002807

$ 0.003179
$ 0.003179$ 0.003179

--
----

--
----

+1.16%

0.00%

-5.15%

-5.15%

Apollo Name Service (ANS) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002859. Viimeisen 24 tunnin aikana ANS on vaihdellut alimmillaan $ 0.002807 ja korkeimmillaan $ 0.003179 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ANS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ANS on muuttunut +1.16% viimeisen tunnin aikana, 0.00% 24 tunnin aikana ja -5.15% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Apollo Name Service (ANS) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 52.10K
$ 52.10K$ 52.10K

$ 2.86M
$ 2.86M$ 2.86M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Apollo Name Service-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.10K. ANS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 1000000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.86M.

Apollo Name Service (ANS) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Apollo Name Service-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ 00.00%
30 päivää$ -0.000562-16.43%
60 päivää$ -0.001898-39.90%
90 päivää$ -0.003583-55.62%
Apollo Name Service-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ANS-rahakkeiden hinta muuttui $ 0 (0.00%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Apollo Name Service 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000562 (-16.43%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Apollo Name Service-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ANS-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.001898 (-39.90%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Apollo Name Service-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.003583 (-55.62%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Apollo Name Service (ANS)?

Tarkista Apollo Name Service-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Apollo Name Service (ANS)

Apollo Name Service, known as Star Protocol, is one of the largest social applications on LayerZero, ANS offers a universal, omnichain naming service supporting over 40 blockchains and currently serves approximately 500,000 users. ANS is at the forefront of integrating DePIN and AI, addressing the growing need for decentralized identifiers (DIDs) for billions of connected devices worldwide. With an estimated 30 billion connected devices globally, ANS aims to provide a scalable, omnichain DID solution for every device and individual, enabling seamless identity services across diverse networks based on LayerZero.

Apollo Name Service on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Apollo Name Service-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ANS-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Apollo Name Service-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Apollo Name Service-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Apollo Name Service-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Apollo Name Service (ANS) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Apollo Name Service (ANS) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Apollo Name Service-rahakkeelle.

Tarkista Apollo Name Service-rahakkeen hintaennuste nyt!

Apollo Name Service (ANS) -rahakkeen tokenomiikka

Apollo Name Service (ANS) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ANS-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Apollo Name Service (ANS) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Apollo Name Service:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Apollo Name Service MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ANS paikallisiin valuuttoihin

1 Apollo Name Service(ANS) - VND
75.234585
1 Apollo Name Service(ANS) - AUD
A$0.00443145
1 Apollo Name Service(ANS) - GBP
0.00211566
1 Apollo Name Service(ANS) - EUR
0.00245874
1 Apollo Name Service(ANS) - USD
$0.002859
1 Apollo Name Service(ANS) - MYR
RM0.01206498
1 Apollo Name Service(ANS) - TRY
0.11701887
1 Apollo Name Service(ANS) - JPY
¥0.423132
1 Apollo Name Service(ANS) - ARS
ARS$3.73722762
1 Apollo Name Service(ANS) - RUB
0.23034963
1 Apollo Name Service(ANS) - INR
0.24956211
1 Apollo Name Service(ANS) - IDR
Rp46.86884496
1 Apollo Name Service(ANS) - KRW
4.00980468
1 Apollo Name Service(ANS) - PHP
0.16342044
1 Apollo Name Service(ANS) - EGP
￡E.0.13863291
1 Apollo Name Service(ANS) - BRL
R$0.01569591
1 Apollo Name Service(ANS) - CAD
C$0.00394542
1 Apollo Name Service(ANS) - BDT
0.34771158
1 Apollo Name Service(ANS) - NGN
4.38496266
1 Apollo Name Service(ANS) - COP
$11.52820275
1 Apollo Name Service(ANS) - ZAR
R.0.05069007
1 Apollo Name Service(ANS) - UAH
0.11773362
1 Apollo Name Service(ANS) - VES
Bs0.391683
1 Apollo Name Service(ANS) - CLP
$2.764653
1 Apollo Name Service(ANS) - PKR
Rs0.8108124
1 Apollo Name Service(ANS) - KZT
1.53625506
1 Apollo Name Service(ANS) - THB
฿0.09337494
1 Apollo Name Service(ANS) - TWD
NT$0.08717091
1 Apollo Name Service(ANS) - AED
د.إ0.01049253
1 Apollo Name Service(ANS) - CHF
Fr0.0022872
1 Apollo Name Service(ANS) - HKD
HK$0.02232879
1 Apollo Name Service(ANS) - AMD
֏1.0941393
1 Apollo Name Service(ANS) - MAD
.د.م0.02575959
1 Apollo Name Service(ANS) - MXN
$0.05366343
1 Apollo Name Service(ANS) - SAR
ريال0.01072125
1 Apollo Name Service(ANS) - PLN
0.01046394
1 Apollo Name Service(ANS) - RON
лв0.01243665
1 Apollo Name Service(ANS) - SEK
kr0.02750358
1 Apollo Name Service(ANS) - BGN
лв0.00480312
1 Apollo Name Service(ANS) - HUF
Ft0.97709184
1 Apollo Name Service(ANS) - CZK
0.06043926
1 Apollo Name Service(ANS) - KWD
د.ك0.000871995
1 Apollo Name Service(ANS) - ILS
0.00974919
1 Apollo Name Service(ANS) - AOA
Kz2.60617863
1 Apollo Name Service(ANS) - BHD
.د.ب0.001077843
1 Apollo Name Service(ANS) - BMD
$0.002859
1 Apollo Name Service(ANS) - DKK
kr0.01835478
1 Apollo Name Service(ANS) - HNL
L0.07473426
1 Apollo Name Service(ANS) - MUR
0.13074207
1 Apollo Name Service(ANS) - NAD
$0.05057571
1 Apollo Name Service(ANS) - NOK
kr0.02910462
1 Apollo Name Service(ANS) - NZD
$0.00488889
1 Apollo Name Service(ANS) - PAB
B/.0.002859
1 Apollo Name Service(ANS) - PGK
K0.01206498
1 Apollo Name Service(ANS) - QAR
ر.ق0.01040676
1 Apollo Name Service(ANS) - RSD
дин.0.28833015

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Apollo Name Service”

Paljonko Apollo Name Service (ANS) on arvoltaan tänään?
ANS-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002859 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ANS-USD-parin nykyinen hinta?
ANS -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002859. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Apollo Name Service-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ANS markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ANS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ANS-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli ANS-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ANS saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli ANS-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ANS-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on ANS-rahakkeen treidausvolyymi?
ANS-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 52.10K USD.
Nouseeko ANS tänä vuonna korkeammalle?
ANS saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ANS-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-22 00:00:29 (UTC+8)

Apollo Name Service (ANS) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

