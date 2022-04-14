Hey Anon (ANON) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Hey Anon (ANON) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Hey Anon (ANON) -rahakkeen tiedot HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams. Virallinen verkkosivusto: https://heyanon.ai/ Valkoinen paperi: https://docs.heyanon.ai/heyanon.ai Block Explorer: https://solscan.io/token/9McvH6w97oewLmPxqQEoHUAv3u5iYMyQ9AeZZhguYf1T Osta ANON-rahaketta nyt!

Hey Anon (ANON) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Hey Anon (ANON) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 35.07M $ 35.07M $ 35.07M Kokonaistarjonta: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 13.43M $ 13.43M $ 13.43M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 54.85M $ 54.85M $ 54.85M Kaikkien aikojen korkein: $ 16.56 $ 16.56 $ 16.56 Kaikkien aikojen alin: $ 1.1291481850667386 $ 1.1291481850667386 $ 1.1291481850667386 Nykyinen hinta: $ 2.612 $ 2.612 $ 2.612 Lue lisää Hey Anon (ANON) -rahakkeen hinnasta

Hey Anon (ANON) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Hey Anon (ANON) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ANON-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ANON-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ANON-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ANON-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ANON-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Hey Anon (ANON) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ANON-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ANON-rahakkeita MEXCistä nyt!

Hey Anon (ANON) -rahakkeen hintahistoria ANON -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ANON-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ANON-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ANON-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ANON-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ANON-rahakkeen hintaennuste nyt!

