Lisätietoja ANITA-rahakkeesta

ANITA-rahakkeen hintatiedot

ANITA-rahakkeen virallinen verkkosivusto

ANITA-rahakkeen tokenomiikka

ANITA-rahakkeen hintaennuste

ANITA-rahakkeen historia

ANITA-osto-opas

ANITA/fiat-valuuttamuunnin

ANITA-rahakkeen spot

Esimarkkinat

Ansaitse

Airdrop+

Uutiset

Blogi

Ohjeet

ANITA AI-logo

ANITA AI – hinta (ANITA)

1ANITA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.002128
$0.002128$0.002128
+2.01%1D
USD
Reaaliaikainen ANITA AI (ANITA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:35:25 (UTC+8)

ANITA AI (ANITA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.002057
$ 0.002057$ 0.002057
24 h:n matalin
$ 0.002243
$ 0.002243$ 0.002243
24 h:n korkein

$ 0.002057
$ 0.002057$ 0.002057

$ 0.002243
$ 0.002243$ 0.002243

$ 0.011937747737006186
$ 0.011937747737006186$ 0.011937747737006186

$ 0.000422257587688162
$ 0.000422257587688162$ 0.000422257587688162

+2.90%

+2.01%

+16.22%

+16.22%

ANITA AI (ANITA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002128. Viimeisen 24 tunnin aikana ANITA on vaihdellut alimmillaan $ 0.002057 ja korkeimmillaan $ 0.002243 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ANITA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.011937747737006186, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000422257587688162.

Lyhyen aikavälin tuloksissa ANITA on muuttunut +2.90% viimeisen tunnin aikana, +2.01% 24 tunnin aikana ja +16.22% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

ANITA AI (ANITA) -rahakkeen markkinatiedot

No.4050

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 102.95K
$ 102.95K$ 102.95K

$ 2.13M
$ 2.13M$ 2.13M

0.00
0.00 0.00

999,995,066
999,995,066 999,995,066

SOL

ANITA AI-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 102.95K. ANITA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 999995066. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.13M.

ANITA AI (ANITA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän ANITA AI-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00004193+2.01%
30 päivää$ -0.000205-8.79%
60 päivää$ -0.000073-3.32%
90 päivää$ -0.003495-62.16%
ANITA AI-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään ANITA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00004193 (+2.01%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

ANITA AI 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000205 (-8.79%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

ANITA AI-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ANITA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000073 (-3.32%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

ANITA AI-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.003495 (-62.16%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle ANITA AI (ANITA)?

Tarkista ANITA AI-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on ANITA AI (ANITA)

Anita AI is the first AI-native influencer building real-world AI agents for industries like real estate and customer experience. Born from code, raised in crypto, she's here to drive adoption and create value.

ANITA AI on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja ANITA AI-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista ANITA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue ANITA AI-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään ANITA AI-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

ANITA AI-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon ANITA AI (ANITA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko ANITA AI (ANITA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita ANITA AI-rahakkeelle.

Tarkista ANITA AI-rahakkeen hintaennuste nyt!

ANITA AI (ANITA) -rahakkeen tokenomiikka

ANITA AI (ANITA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ANITA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

ANITA AI (ANITA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa ANITA AI:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa ANITA AI MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

ANITA paikallisiin valuuttoihin

1 ANITA AI(ANITA) - VND
55.99832
1 ANITA AI(ANITA) - AUD
A$0.0032984
1 ANITA AI(ANITA) - GBP
0.00157472
1 ANITA AI(ANITA) - EUR
0.00183008
1 ANITA AI(ANITA) - USD
$0.002128
1 ANITA AI(ANITA) - MYR
RM0.00898016
1 ANITA AI(ANITA) - TRY
0.08709904
1 ANITA AI(ANITA) - JPY
¥0.314944
1 ANITA AI(ANITA) - ARS
ARS$2.79631968
1 ANITA AI(ANITA) - RUB
0.17147424
1 ANITA AI(ANITA) - INR
0.18579568
1 ANITA AI(ANITA) - IDR
Rp34.88524032
1 ANITA AI(ANITA) - KRW
2.98039168
1 ANITA AI(ANITA) - PHP
0.12165776
1 ANITA AI(ANITA) - EGP
￡E.0.10316544
1 ANITA AI(ANITA) - BRL
R$0.01164016
1 ANITA AI(ANITA) - CAD
C$0.00293664
1 ANITA AI(ANITA) - BDT
0.25880736
1 ANITA AI(ANITA) - NGN
3.26879952
1 ANITA AI(ANITA) - COP
$8.580628
1 ANITA AI(ANITA) - ZAR
R.0.03775072
1 ANITA AI(ANITA) - UAH
0.08763104
1 ANITA AI(ANITA) - VES
Bs0.291536
1 ANITA AI(ANITA) - CLP
$2.06416
1 ANITA AI(ANITA) - PKR
Rs0.59992576
1 ANITA AI(ANITA) - KZT
1.14345952
1 ANITA AI(ANITA) - THB
฿0.06950048
1 ANITA AI(ANITA) - TWD
NT$0.064904
1 ANITA AI(ANITA) - AED
د.إ0.00780976
1 ANITA AI(ANITA) - CHF
Fr0.0017024
1 ANITA AI(ANITA) - HKD
HK$0.01661968
1 ANITA AI(ANITA) - AMD
֏0.8143856
1 ANITA AI(ANITA) - MAD
.د.م0.01917328
1 ANITA AI(ANITA) - MXN
$0.03992128
1 ANITA AI(ANITA) - SAR
ريال0.00798
1 ANITA AI(ANITA) - PLN
0.00778848
1 ANITA AI(ANITA) - RON
лв0.0092568
1 ANITA AI(ANITA) - SEK
kr0.02047136
1 ANITA AI(ANITA) - BGN
лв0.00357504
1 ANITA AI(ANITA) - HUF
Ft0.72652048
1 ANITA AI(ANITA) - CZK
0.04502848
1 ANITA AI(ANITA) - KWD
د.ك0.00064904
1 ANITA AI(ANITA) - ILS
0.00725648
1 ANITA AI(ANITA) - AOA
Kz1.95050352
1 ANITA AI(ANITA) - BHD
.د.ب0.000802256
1 ANITA AI(ANITA) - BMD
$0.002128
1 ANITA AI(ANITA) - DKK
kr0.01366176
1 ANITA AI(ANITA) - HNL
L0.05594512
1 ANITA AI(ANITA) - MUR
0.09731344
1 ANITA AI(ANITA) - NAD
$0.03760176
1 ANITA AI(ANITA) - NOK
kr0.02166304
1 ANITA AI(ANITA) - NZD
$0.00363888
1 ANITA AI(ANITA) - PAB
B/.0.002128
1 ANITA AI(ANITA) - PGK
K0.00880992
1 ANITA AI(ANITA) - QAR
ر.ق0.00774592
1 ANITA AI(ANITA) - RSD
дин.0.21475776

ANITA AI-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton ANITA AI toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen ANITA AI-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”ANITA AI”

Paljonko ANITA AI (ANITA) on arvoltaan tänään?
ANITA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002128 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on ANITA-USD-parin nykyinen hinta?
ANITA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002128. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on ANITA AI-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen ANITA markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on ANITA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
ANITA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli ANITA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
ANITA saavutti ATH-hinnaksi 0.011937747737006186 USD.
Mikä oli ANITA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
ANITA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000422257587688162 USD.
Mikä on ANITA-rahakkeen treidausvolyymi?
ANITA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 102.95K USD.
Nouseeko ANITA tänä vuonna korkeammalle?
ANITA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso ANITA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:35:25 (UTC+8)

ANITA AI (ANITA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

ANITA-USD-laskin

Summa

ANITA
ANITA
USD
USD

1 ANITA = 0.002128 USD

Treidaa ANITA-rahaketta

ANITAUSDT
$0.002128
$0.002128$0.002128
+1.86%

Liity MEXCiin tänään

-- spot-takaajan maksu, -- spot-ostajan maksu
-- Futuurien takaajan maksu, -- futuurien ostajan maksu