Amped Finance (AMPED) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu Amped Finance (AMPED) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-11-18 06:24:01 (UTC+8)
USD

Amped Finance (AMPED) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu Amped Finance (AMPED) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
----
Kokonaistarjonta:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Kierrossa oleva tarjonta:
----
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 480.00K
$ 480.00K$ 480.00K
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.35
$ 0.35$ 0.35
Kaikkien aikojen alin:
----
Nykyinen hinta:
$ 0.0048
$ 0.0048$ 0.0048

Amped Finance (AMPED) -rahakkeen tiedot

Amped Finance is an omnichain DeFAI protocol currently offering perpetual swaps trading and liquidity provisioning across diverse cryptocurrency assets and networks.

Virallinen verkkosivusto:
https://amped.finance
Valkoinen paperi:
https://amped.finance/#/whitepaper
Block Explorer:
https://sonicscan.org/token/0x4Cae73a23078e7A94D1e828Fa3bABa5080c04FcA

Amped Finance (AMPED) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

Amped Finance (AMPED) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä AMPED-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AMPED-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät AMPED-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AMPED-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AMPED-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään Amped Finance (AMPED) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AMPED-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

Amped Finance (AMPED) -rahakkeen hintahistoria

AMPED -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

AMPED-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne AMPED-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AMPED-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

