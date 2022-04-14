Amp (AMP) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Amp (AMP) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Amp (AMP) -rahakkeen tiedot Amp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application. Virallinen verkkosivusto: https://amp.xyz Valkoinen paperi: https://4079620000-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbUyUOpvS5Hnfel4aMnVz%2Fuploads%2F8ZKNS6MmVMUQaiN2BidF%2FAmp%20Whitepaper.pdf?alt=media&token=66f22011-0b4c-42d7-8a2c-17eaea145ee1 Block Explorer: https://solscan.io/token/D559HwgjYGDYsXpmFUKxhFTEwutvS9sya1kXiyCVogCV Osta AMP-rahaketta nyt!

Amp (AMP) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Amp (AMP) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 319.18M $ 319.18M $ 319.18M Kokonaistarjonta: $ 99.72B $ 99.72B $ 99.72B Kierrossa oleva tarjonta: $ 84.28B $ 84.28B $ 84.28B FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 378.70M $ 378.70M $ 378.70M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.023756 $ 0.023756 $ 0.023756 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00079463 $ 0.00079463 $ 0.00079463 Nykyinen hinta: $ 0.003787 $ 0.003787 $ 0.003787 Lue lisää Amp (AMP) -rahakkeen hinnasta

Amp (AMP) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Amp (AMP) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AMP-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AMP-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AMP-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AMP-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AMP-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Amp (AMP) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AMP-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AMP-rahakkeita MEXCistä nyt!

Amp (AMP) -rahakkeen hintahistoria AMP -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AMP-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AMP-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AMP-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AMP-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AMP-rahakkeen hintaennuste nyt!

