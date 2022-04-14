ALVIDO (ALVIDO) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu ALVIDO (ALVIDO) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

ALVIDO (ALVIDO) -rahakkeen tiedot ALVIDO is the native utility and governance token of the Alvido Web3 gaming ecosystem. Designed to fuel a new era of decentralized entertainment, ALVIDO empowers players, developers, and stakeholders through transparent incentives, real ownership, and community-driven growth. Virallinen verkkosivusto: https://alvido.org/ Valkoinen paperi: https://docs.alvido.org/ Block Explorer: https://bscscan.com/address/0x60D370f59d81bd212d63a4EA9085d83ec8125584 Osta ALVIDO-rahaketta nyt!

ALVIDO (ALVIDO) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu ALVIDO (ALVIDO) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.60K $ 3.60K $ 3.60K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0309 $ 0.0309 $ 0.0309 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.00000036 $ 0.00000036 $ 0.00000036 Lue lisää ALVIDO (ALVIDO) -rahakkeen hinnasta

ALVIDO (ALVIDO) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset ALVIDO (ALVIDO) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ALVIDO-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ALVIDO-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ALVIDO-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ALVIDO-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ALVIDO-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään ALVIDO (ALVIDO) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ALVIDO-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ALVIDO-rahakkeita MEXCistä nyt!

ALVIDO (ALVIDO) -rahakkeen hintahistoria ALVIDO -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ALVIDO-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ALVIDO-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ALVIDO-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ALVIDO-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ALVIDO-rahakkeen hintaennuste nyt!

