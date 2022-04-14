All in (ALLIN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu All in (ALLIN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

All in (ALLIN) -rahakkeen tiedot All In is a project that focuses on AI and specializes in developing utilities and managed services that empower communities and projects to harness the full potential of AI technology. Virallinen verkkosivusto: https://allin.so/ Valkoinen paperi: https://allin.so/litepaper/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x9B2b931d6AB97B6A887b2C5d8529537E6FE73Ebe#balances Osta ALLIN-rahaketta nyt!

All in (ALLIN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu All in (ALLIN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 195.29K $ 195.29K $ 195.29K Kokonaistarjonta: $ 960.72K $ 960.72K $ 960.72K Kierrossa oleva tarjonta: $ 958.71K $ 958.71K $ 958.71K FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 203.70K $ 203.70K $ 203.70K Kaikkien aikojen korkein: $ 4.75 $ 4.75 $ 4.75 Kaikkien aikojen alin: $ 0.003973322646943962 $ 0.003973322646943962 $ 0.003973322646943962 Nykyinen hinta: $ 0.2037 $ 0.2037 $ 0.2037 Lue lisää All in (ALLIN) -rahakkeen hinnasta

All in (ALLIN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset All in (ALLIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä ALLIN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta ALLIN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät ALLIN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu ALLIN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka ALLIN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään All in (ALLIN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita ALLIN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan ALLIN-rahakkeita MEXCistä nyt!

All in (ALLIN) -rahakkeen hintahistoria ALLIN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu ALLIN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

ALLIN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne ALLIN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? ALLIN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso ALLIN-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!