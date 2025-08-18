All in (ALLIN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.1709. Viimeisen 24 tunnin aikana ALLIN on vaihdellut alimmillaan $ 0.1668 ja korkeimmillaan $ 0.2058 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. ALLIN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 4.902338953333745, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.003973322646943962.
Lyhyen aikavälin tuloksissa ALLIN on muuttunut -0.12% viimeisen tunnin aikana, -4.68% 24 tunnin aikana ja -15.78% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
All in (ALLIN) -rahakkeen markkinatiedot
$ 163.89K$ 163.89K
$ 56.32K$ 56.32K
$ 170.90K$ 170.90K
958.95K 958.95K
1,000,000 1,000,000
960,724.373261 960,724.373261
95.89%
ETH
All in-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 163.89K ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 56.32K. ALLIN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 958.95K ja sen kokonaistarjonta on 960724.373261. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 170.90K.
All in (ALLIN) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän All in-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.008391
-4.68%
30 päivää
$ -0.0367
-17.68%
60 päivää
$ +0.0075
+4.58%
90 päivää
$ -0.0827
-32.62%
All in-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään ALLIN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.008391 (-4.68%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
All in 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0367 (-17.68%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
All in-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, ALLIN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0075 (+4.58%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
All in-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0827 (-32.62%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle All in (ALLIN)?
All In is a project that focuses on AI and specializes in developing utilities and managed services that empower communities and projects to harness the full potential of AI technology.
All in-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon All in (ALLIN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko All in (ALLIN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita All in-rahakkeelle.
All in (ALLIN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää ALLIN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
All in (ALLIN) -ostamisen perusteet
