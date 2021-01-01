Akita (AKITA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Akita (AKITA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Akita (AKITA) -rahakkeen tiedot AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned.. Virallinen verkkosivusto: https://akita.network/ Valkoinen paperi: https://akita-dao.gitbook.io/akita-dao/ Block Explorer: https://etherscan.io/token/0x3301ee63fb29f863f2333bd4466acb46cd8323e6 Osta AKITA-rahaketta nyt!

Akita (AKITA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Akita (AKITA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 4.37M $ 4.37M $ 4.37M Kokonaistarjonta: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Kierrossa oleva tarjonta: $ 68.07T $ 68.07T $ 68.07T FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 6.42M $ 6.42M $ 6.42M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0000295 $ 0.0000295 $ 0.0000295 Kaikkien aikojen alin: $ 0 $ 0 $ 0 Nykyinen hinta: $ 0.00000006422 $ 0.00000006422 $ 0.00000006422 Lue lisää Akita (AKITA) -rahakkeen hinnasta

Akita (AKITA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Akita (AKITA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AKITA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AKITA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AKITA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AKITA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AKITA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Akita (AKITA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AKITA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AKITA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Akita (AKITA) -rahakkeen hintahistoria AKITA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AKITA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AKITA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AKITA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AKITA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AKITA-rahakkeen hintaennuste nyt!

