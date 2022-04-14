She Rises (AKA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu She Rises (AKA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

She Rises (AKA) -rahakkeen tiedot Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games. Virallinen verkkosivusto: akasha.bloomverse.io Block Explorer: https://solscan.io/token/4TwC4AiF1uUSHES2eBftGqemp6TqjEnKghqiH6dFpump Osta AKA-rahaketta nyt!

She Rises (AKA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu She Rises (AKA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Kokonaistarjonta: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.06195 $ 0.06195 $ 0.06195 Kaikkien aikojen alin: $ 0.00081776249475836 $ 0.00081776249475836 $ 0.00081776249475836 Nykyinen hinta: $ 0.0017157 $ 0.0017157 $ 0.0017157 Lue lisää She Rises (AKA) -rahakkeen hinnasta

She Rises (AKA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset She Rises (AKA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AKA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AKA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AKA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AKA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AKA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään She Rises (AKA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AKA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AKA-rahakkeita MEXCistä nyt!

She Rises (AKA) -rahakkeen hintahistoria AKA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AKA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AKA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AKA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AKA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AKA-rahakkeen hintaennuste nyt!

