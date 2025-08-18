She Rises (AKA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0015887. Viimeisen 24 tunnin aikana AKA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0015516 ja korkeimmillaan $ 0.0019925 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AKA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.057281674782330164, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00081776249475836.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AKA on muuttunut +1.77% viimeisen tunnin aikana, -2.33% 24 tunnin aikana ja -20.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
She Rises (AKA) -rahakkeen markkinatiedot
No.1851
$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M
$ 106.29K
$ 106.29K$ 106.29K
$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M
999.99M
999.99M 999.99M
999,991,183.47
999,991,183.47 999,991,183.47
SOL
She Rises-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.59M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 106.29K. AKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M ja sen kokonaistarjonta on 999991183.47. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.59M.
She Rises (AKA) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän She Rises-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.000037883
-2.33%
30 päivää
$ -0.0003409
-17.67%
60 päivää
$ +0.0002925
+22.56%
90 päivää
$ -0.0010172
-39.04%
She Rises-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään AKA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000037883 (-2.33%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
She Rises 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0003409 (-17.67%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
She Rises-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AKA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002925 (+22.56%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
She Rises-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0010172 (-39.04%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle She Rises (AKA)?
Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games.
She Rises on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja She Rises-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista AKA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue She Rises-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään She Rises-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
She Rises-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon She Rises (AKA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko She Rises (AKA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita She Rises-rahakkeelle.
She Rises (AKA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AKA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
She Rises (AKA) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa She Rises:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa She Rises MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.