She Rises – hinta (AKA)

1AKA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001588
$0.001588$0.001588
-2.33%1D
USD
Reaaliaikainen She Rises (AKA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:34:33 (UTC+8)

She Rises (AKA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0015516
$ 0.0015516$ 0.0015516
24 h:n matalin
$ 0.0019925
$ 0.0019925$ 0.0019925
24 h:n korkein

$ 0.0015516
$ 0.0015516$ 0.0015516

$ 0.0019925
$ 0.0019925$ 0.0019925

$ 0.057281674782330164
$ 0.057281674782330164$ 0.057281674782330164

$ 0.00081776249475836
$ 0.00081776249475836$ 0.00081776249475836

+1.77%

-2.33%

-20.27%

-20.27%

She Rises (AKA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.0015887. Viimeisen 24 tunnin aikana AKA on vaihdellut alimmillaan $ 0.0015516 ja korkeimmillaan $ 0.0019925 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AKA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.057281674782330164, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.00081776249475836.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AKA on muuttunut +1.77% viimeisen tunnin aikana, -2.33% 24 tunnin aikana ja -20.27% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

She Rises (AKA) -rahakkeen markkinatiedot

No.1851

$ 1.59M
$ 1.59M

$ 106.29K
$ 106.29K$ 106.29K

$ 1.59M
$ 1.59M$ 1.59M

999.99M
999.99M 999.99M

999,991,183.47
999,991,183.47 999,991,183.47

SOL

She Rises-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.59M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 106.29K. AKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M ja sen kokonaistarjonta on 999991183.47. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.59M.

She Rises (AKA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän She Rises-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.000037883-2.33%
30 päivää$ -0.0003409-17.67%
60 päivää$ +0.0002925+22.56%
90 päivää$ -0.0010172-39.04%
She Rises-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AKA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.000037883 (-2.33%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

She Rises 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.0003409 (-17.67%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

She Rises-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AKA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.0002925 (+22.56%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

She Rises-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.0010172 (-39.04%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle She Rises (AKA)?

Tarkista She Rises-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on She Rises (AKA)

Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games.

She Rises on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja She Rises-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AKA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue She Rises-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään She Rises-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

She Rises-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon She Rises (AKA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko She Rises (AKA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita She Rises-rahakkeelle.

Tarkista She Rises-rahakkeen hintaennuste nyt!

She Rises (AKA) -rahakkeen tokenomiikka

She Rises (AKA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AKA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

She Rises (AKA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa She Rises:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa She Rises MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

She Rises-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton She Rises toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen She Rises-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”She Rises”

Paljonko She Rises (AKA) on arvoltaan tänään?
AKA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.0015887 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AKA-USD-parin nykyinen hinta?
AKA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.0015887. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on She Rises-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AKA markkina-arvo on $ 1.59M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AKA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M USD.
Mikä oli AKA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AKA saavutti ATH-hinnaksi 0.057281674782330164 USD.
Mikä oli AKA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AKA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.00081776249475836 USD.
Mikä on AKA-rahakkeen treidausvolyymi?
AKA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 106.29K USD.
Nouseeko AKA tänä vuonna korkeammalle?
AKA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AKA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-22 02:34:33 (UTC+8)

She Rises (AKA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Näytä lisää

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

