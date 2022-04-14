Ajuna Network (AJUN) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Ajuna Network (AJUN) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Ajuna Network (AJUN) -rahakkeen tiedot Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network. Virallinen verkkosivusto: https://ajuna.io/ Valkoinen paperi: https://github.com/ajuna-network/techpaper/raw/main/Lightpaper/Ajuna%20Network%20Lightpaper.pdf Block Explorer: https://ajuna.subscan.io/ Osta AJUN-rahaketta nyt!

Ajuna Network (AJUN) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Ajuna Network (AJUN) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 547.50K $ 547.50K $ 547.50K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.09152 $ 0.09152 $ 0.09152 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000601804700361524 $ 0.000601804700361524 $ 0.000601804700361524 Nykyinen hinta: $ 0.001095 $ 0.001095 $ 0.001095 Lue lisää Ajuna Network (AJUN) -rahakkeen hinnasta

Ajuna Network (AJUN) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Ajuna Network (AJUN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AJUN-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AJUN-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AJUN-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AJUN-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AJUN-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Ajuna Network (AJUN) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AJUN-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AJUN-rahakkeita MEXCistä nyt!

Ajuna Network (AJUN) -rahakkeen hintahistoria AJUN -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AJUN-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AJUN-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AJUN-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AJUN-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AJUN-rahakkeen hintaennuste nyt!

