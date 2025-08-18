Lisätietoja AJUN-rahakkeesta

Ajuna Network-logo

Ajuna Network – hinta (AJUN)

1AJUN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001099
$0.001099$0.001099
+97.66%1D
USD
Reaaliaikainen Ajuna Network (AJUN) -hintakaavio
2025-08-21 23:57:42 (UTC+8)

Ajuna Network (AJUN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.000556
$ 0.000556$ 0.000556
24 h:n matalin
$ 0.001109
$ 0.001109$ 0.001109
24 h:n korkein

$ 0.000556
$ 0.000556$ 0.000556

$ 0.001109
$ 0.001109$ 0.001109

$ 0.07959326945580884
$ 0.07959326945580884$ 0.07959326945580884

$ 0.000601804700361524
$ 0.000601804700361524$ 0.000601804700361524

0.00%

+97.66%

+112.57%

+112.57%

Ajuna Network (AJUN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001099. Viimeisen 24 tunnin aikana AJUN on vaihdellut alimmillaan $ 0.000556 ja korkeimmillaan $ 0.001109 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AJUN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.07959326945580884, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000601804700361524.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AJUN on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, +97.66% 24 tunnin aikana ja +112.57% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Ajuna Network (AJUN) -rahakkeen markkinatiedot

No.7348

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 9.39
$ 9.39$ 9.39

$ 549.50K
$ 549.50K$ 549.50K

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

499,999,992.4957381
499,999,992.4957381 499,999,992.4957381

0.00%

AJUN

Ajuna Network-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.39. AJUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 499999992.4957381. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 549.50K.

Ajuna Network (AJUN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Ajuna Network-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ +0.00054299+97.66%
30 päivää$ +0.000127+13.06%
60 päivää$ +0.000004+0.36%
90 päivää$ -0.000234-17.56%
Ajuna Network-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AJUN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.00054299 (+97.66%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Ajuna Network 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ +0.000127 (+13.06%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Ajuna Network-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AJUN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000004 (+0.36%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Ajuna Network-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.000234 (-17.56%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Ajuna Network (AJUN)?

Tarkista Ajuna Network-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Ajuna Network (AJUN)

Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network.

Ajuna Network on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Ajuna Network-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AJUN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Ajuna Network-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Ajuna Network-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Ajuna Network-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Ajuna Network (AJUN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Ajuna Network (AJUN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Ajuna Network-rahakkeelle.

Tarkista Ajuna Network-rahakkeen hintaennuste nyt!

Ajuna Network (AJUN) -rahakkeen tokenomiikka

Ajuna Network (AJUN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AJUN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Ajuna Network (AJUN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Ajuna Network:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Ajuna Network MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AJUN paikallisiin valuuttoihin

Ajuna Network-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Ajuna Network toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Tutkimusraportti
Virallinen Ajuna Network-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Ajuna Network”

Paljonko Ajuna Network (AJUN) on arvoltaan tänään?
AJUN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001099 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AJUN-USD-parin nykyinen hinta?
AJUN -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001099. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Ajuna Network-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AJUN markkina-arvo on $ 0.00 USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AJUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AJUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD.
Mikä oli AJUN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AJUN saavutti ATH-hinnaksi 0.07959326945580884 USD.
Mikä oli AJUN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AJUN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000601804700361524 USD.
Mikä on AJUN-rahakkeen treidausvolyymi?
AJUN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.39 USD.
Nouseeko AJUN tänä vuonna korkeammalle?
AJUN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AJUN-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
2025-08-21 23:57:42 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

