AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen tokenomiikka

AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen tokenomiikka

Tutustu AIXCB by Virtuals (AIXCB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot.
USD

AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen tiedot

aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

Virallinen verkkosivusto:
https://aixcbcapital.com/
Block Explorer:
https://solscan.io/token/GqnZQE5MPu2Msqwq8k2VTmHvMQKccR6HKd8hbx39v3CU

AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi

Tutustu AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä.

Markkina-arvo:
$ 3.07M
$ 3.07M$ 3.07M
Kokonaistarjonta:
$ 993.51M
$ 993.51M$ 993.51M
Kierrossa oleva tarjonta:
$ 993.51M
$ 993.51M$ 993.51M
FDV (täysin laimennettu arvostus):
$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M
Kaikkien aikojen korkein:
$ 0.0635
$ 0.0635$ 0.0635
Kaikkien aikojen alin:
$ 0.000575701489026845
$ 0.000575701489026845$ 0.000575701489026845
Nykyinen hinta:
$ 0.003089
$ 0.003089$ 0.003089

AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset

AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi.

Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen:

Kokonaistarjonta:

Enimmäismäärä AIXCB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan.

Kierrossa oleva tarjonta:

Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä.

Maksimitarjonta:

Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AIXCB-rahaketta voi olla yhteensä.

FDV (täysin laimennettu arvostus):

Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa.

Inflaatioaste:

Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen.

Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille?

Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti.

Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun.

Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski.

Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit.

Nyt kun ymmärrät AIXCB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AIXCB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AIXCB-rahaketta ostetaan

Oletko kiinnostunut lisäämään AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AIXCB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista.

AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen hintahistoria

AIXCB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia.

AIXCB-rahakkeen hintaennuste

Haluatko tietää, minne AIXCB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AIXCB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi.

Miksi sinun kannattaa valita MEXC?

MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin.

Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla
CEXien nopeimmat rahakelistaukset
Paras likviditeetti koko toimialalla
Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu
Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille
Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT
mc_how_why_title
Osta kryptoja hintaan 1 USDT: Helpoin reitti kryptojen luo!

Vastuuvapauslauseke

Tämän sivun tokenomiikkatiedot ovat peräisin kolmannen osapuolen lähteistä. MEXC ei takaa tietojen tarkkuutta. Tee perusteellinen tutkimus ennen sijoittamista.