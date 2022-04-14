AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AIXCB by Virtuals (AIXCB) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen tiedot aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects. Virallinen verkkosivusto: https://aixcbcapital.com/ Block Explorer: https://solscan.io/token/GqnZQE5MPu2Msqwq8k2VTmHvMQKccR6HKd8hbx39v3CU Osta AIXCB-rahaketta nyt!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 3.07M $ 3.07M $ 3.07M Kokonaistarjonta: $ 993.51M $ 993.51M $ 993.51M Kierrossa oleva tarjonta: $ 993.51M $ 993.51M $ 993.51M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 3.09M $ 3.09M $ 3.09M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.0635 $ 0.0635 $ 0.0635 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000575701489026845 $ 0.000575701489026845 $ 0.000575701489026845 Nykyinen hinta: $ 0.003089 $ 0.003089 $ 0.003089 Lue lisää AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen hinnasta

AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AIXCB-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AIXCB-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AIXCB-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AIXCB-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AIXCB-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AIXCB-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AIXCB-rahakkeita MEXCistä nyt!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen hintahistoria AIXCB -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AIXCB-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AIXCB-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AIXCB-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AIXCB-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AIXCB-rahakkeen hintaennuste nyt!

