AIXCB by Virtuals-logo

AIXCB by Virtuals – hinta (AIXCB)

1AIXCB - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.002751
$0.002751$0.002751
-14.16%1D
USD
Reaaliaikainen AIXCB by Virtuals (AIXCB) -hintakaavio
AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.002751
$ 0.002751$ 0.002751
24 h:n matalin
$ 0.003415
$ 0.003415$ 0.003415
24 h:n korkein

$ 0.002751
$ 0.002751$ 0.002751

$ 0.003415
$ 0.003415$ 0.003415

$ 0.11715465291895416
$ 0.11715465291895416$ 0.11715465291895416

$ 0.000575701489026845
$ 0.000575701489026845$ 0.000575701489026845

0.00%

-14.16%

+1.77%

+1.77%

AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002751. Viimeisen 24 tunnin aikana AIXCB on vaihdellut alimmillaan $ 0.002751 ja korkeimmillaan $ 0.003415 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIXCB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.11715465291895416, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000575701489026845.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AIXCB on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -14.16% 24 tunnin aikana ja +1.77% viimeisten 7 päivän aikana.

AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen markkinatiedot

No.1683

$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M

$ 9.45
$ 9.45$ 9.45

$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M

993.51M
993.51M 993.51M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

993,506,898
993,506,898 993,506,898

99.35%

BASE

AIXCB by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.73M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.45. AIXCB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 993.51M ja sen kokonaistarjonta on 993506898. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.75M.

AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AIXCB by Virtuals-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.0004538-14.16%
30 päivää$ -0.000449-14.04%
60 päivää$ -0.002614-48.73%
90 päivää$ -0.007249-72.49%
AIXCB by Virtuals-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AIXCB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0004538 (-14.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

AIXCB by Virtuals 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000449 (-14.04%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

AIXCB by Virtuals-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AIXCB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002614 (-48.73%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

AIXCB by Virtuals-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.007249 (-72.49%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle AIXCB by Virtuals (AIXCB)?

Tarkista AIXCB by Virtuals-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on AIXCB by Virtuals (AIXCB)

aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

AIXCB by Virtuals on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja AIXCB by Virtuals-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AIXCB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue AIXCB by Virtuals-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään AIXCB by Virtuals-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

AIXCB by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AIXCB by Virtuals (AIXCB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AIXCB by Virtuals (AIXCB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AIXCB by Virtuals-rahakkeelle.

Tarkista AIXCB by Virtuals-rahakkeen hintaennuste nyt!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen tokenomiikka

AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIXCB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa AIXCB by Virtuals:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa AIXCB by Virtuals MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AIXCB paikallisiin valuuttoihin

1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - VND
72.392565
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - AUD
A$0.00426405
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - GBP
0.00203574
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - EUR
0.00236586
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - USD
$0.002751
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - MYR
RM0.01160922
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - TRY
0.11259843
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - JPY
¥0.407148
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - ARS
ARS$3.61497906
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - RUB
0.22167558
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - INR
0.24018981
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - IDR
Rp45.09835344
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - KRW
3.85294056
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - PHP
0.15727467
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - EGP
￡E.0.13336848
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - BRL
R$0.01504797
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - CAD
C$0.00379638
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - BDT
0.33457662
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - NGN
4.22578359
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - COP
$11.09271975
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - ZAR
R.0.04880274
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - UAH
0.11328618
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - VES
Bs0.376887
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - CLP
$2.66847
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - PKR
Rs0.77556192
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - KZT
1.47822234
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - THB
฿0.08984766
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - TWD
NT$0.0839055
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - AED
د.إ0.01009617
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - CHF
Fr0.0022008
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - HKD
HK$0.02148531
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - AMD
֏1.0528077
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - MAD
.د.م0.02478651
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - MXN
$0.05160876
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - SAR
ريال0.01031625
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - PLN
0.01006866
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - RON
лв0.01196685
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - SEK
kr0.02646462
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - BGN
лв0.00462168
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - HUF
Ft0.93921891
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - CZK
0.05821116
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - KWD
د.ك0.000839055
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - ILS
0.00938091
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - AOA
Kz2.52153909
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - BHD
.د.ب0.001037127
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - BMD
$0.002751
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - DKK
kr0.01766142
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - HNL
L0.07232379
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - MUR
0.12580323
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - NAD
$0.04861017
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - NOK
kr0.02800518
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - NZD
$0.00470421
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - PAB
B/.0.002751
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - PGK
K0.01138914
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - QAR
ر.ق0.01001364
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) - RSD
дин.0.27763092

AIXCB by Virtuals-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton AIXCB by Virtuals toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Virallinen AIXCB by Virtuals-verkkosivusto
Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AIXCB by Virtuals”

Paljonko AIXCB by Virtuals (AIXCB) on arvoltaan tänään?
AIXCB-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.002751 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AIXCB-USD-parin nykyinen hinta?
AIXCB -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.002751. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AIXCB by Virtuals-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AIXCB markkina-arvo on $ 2.73M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AIXCB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AIXCB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 993.51M USD.
Mikä oli AIXCB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AIXCB saavutti ATH-hinnaksi 0.11715465291895416 USD.
Mikä oli AIXCB-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AIXCB-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000575701489026845 USD.
Mikä on AIXCB-rahakkeen treidausvolyymi?
AIXCB-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.45 USD.
Nouseeko AIXCB tänä vuonna korkeammalle?
AIXCB saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AIXCB-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

