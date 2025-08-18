AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.002751
$ 0.002751$ 0.002751
24 h:n matalin
$ 0.003415
$ 0.003415$ 0.003415
24 h:n korkein
$ 0.002751
$ 0.002751$ 0.002751
$ 0.003415
$ 0.003415$ 0.003415
$ 0.11715465291895416
$ 0.11715465291895416$ 0.11715465291895416
$ 0.000575701489026845
$ 0.000575701489026845$ 0.000575701489026845
0.00%
-14.16%
+1.77%
+1.77%
AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.002751. Viimeisen 24 tunnin aikana AIXCB on vaihdellut alimmillaan $ 0.002751 ja korkeimmillaan $ 0.003415 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIXCB-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.11715465291895416, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000575701489026845.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AIXCB on muuttunut 0.00% viimeisen tunnin aikana, -14.16% 24 tunnin aikana ja +1.77% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen markkinatiedot
No.1683
$ 2.73M
$ 2.73M$ 2.73M
$ 9.45
$ 9.45$ 9.45
$ 2.75M
$ 2.75M$ 2.75M
993.51M
993.51M 993.51M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
993,506,898
993,506,898 993,506,898
99.35%
BASE
AIXCB by Virtuals-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 2.73M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 9.45. AIXCB-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 993.51M ja sen kokonaistarjonta on 993506898. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 2.75M.
AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AIXCB by Virtuals-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.0004538
-14.16%
30 päivää
$ -0.000449
-14.04%
60 päivää
$ -0.002614
-48.73%
90 päivää
$ -0.007249
-72.49%
AIXCB by Virtuals-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään AIXCB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.0004538 (-14.16%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
AIXCB by Virtuals 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000449 (-14.04%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
AIXCB by Virtuals-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AIXCB-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.002614 (-48.73%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
AIXCB by Virtuals-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.007249 (-72.49%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle AIXCB by Virtuals (AIXCB)?
aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.
AIXCB by Virtuals on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja AIXCB by Virtuals-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista AIXCB-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue AIXCB by Virtuals-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään AIXCB by Virtuals-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
AIXCB by Virtuals-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon AIXCB by Virtuals (AIXCB) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AIXCB by Virtuals (AIXCB) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AIXCB by Virtuals-rahakkeelle.
AIXCB by Virtuals (AIXCB) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIXCB-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
AIXCB by Virtuals (AIXCB) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa AIXCB by Virtuals:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa AIXCB by Virtuals MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme.
Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.