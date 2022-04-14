AI Voice Agents (AIVA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AI Voice Agents (AIVA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AI Voice Agents (AIVA) -rahakkeen tiedot AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences. Virallinen verkkosivusto: https://aivoiceagents.xyz/ Valkoinen paperi: https://docsend.com/view/xhm4bc2xytt8z5u7 Block Explorer: https://basescan.org/token/0xbdb0e1c40a76c5113a023d685b419b90b01e3d61 Osta AIVA-rahaketta nyt!

AI Voice Agents (AIVA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AI Voice Agents (AIVA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Kokonaistarjonta: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Kierrossa oleva tarjonta: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 165.10K $ 165.10K $ 165.10K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.018 $ 0.018 $ 0.018 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000146898176064245 $ 0.000146898176064245 $ 0.000146898176064245 Nykyinen hinta: $ 0.0001651 $ 0.0001651 $ 0.0001651 Lue lisää AI Voice Agents (AIVA) -rahakkeen hinnasta

AI Voice Agents (AIVA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AI Voice Agents (AIVA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AIVA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AIVA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AIVA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AIVA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AIVA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AI Voice Agents (AIVA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AIVA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AIVA-rahakkeita MEXCistä nyt!

AI Voice Agents (AIVA) -rahakkeen hintahistoria AIVA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AIVA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AIVA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AIVA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AIVA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AIVA-rahakkeen hintaennuste nyt!

