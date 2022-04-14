Aimonica Brands (AIMONICA) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu Aimonica Brands (AIMONICA) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

Aimonica Brands (AIMONICA) -rahakkeen tiedot Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain. Block Explorer: https://solscan.io/token/FVdo7CDJarhYoH6McyTFqx71EtzCPViinvdd1v86Qmy5 Osta AIMONICA-rahaketta nyt!

Aimonica Brands (AIMONICA) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu Aimonica Brands (AIMONICA) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Kokonaistarjonta: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Kierrossa oleva tarjonta: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.82M $ 1.82M $ 1.82M Kaikkien aikojen korkein: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Kaikkien aikojen alin: $ 0.000070549664769109 $ 0.000070549664769109 $ 0.000070549664769109 Nykyinen hinta: $ 0.001816 $ 0.001816 $ 0.001816 Lue lisää Aimonica Brands (AIMONICA) -rahakkeen hinnasta

Aimonica Brands (AIMONICA) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset Aimonica Brands (AIMONICA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AIMONICA-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AIMONICA-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AIMONICA-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AIMONICA-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AIMONICA-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään Aimonica Brands (AIMONICA) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AIMONICA-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AIMONICA-rahakkeita MEXCistä nyt!

Aimonica Brands (AIMONICA) -rahakkeen hintahistoria AIMONICA -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AIMONICA-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AIMONICA-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AIMONICA-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AIMONICA-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AIMONICA-rahakkeen hintaennuste nyt!

