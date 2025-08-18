Lisätietoja AIMONICA-rahakkeesta

Aimonica Brands-logo

Aimonica Brands – hinta (AIMONICA)

1AIMONICA - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.001684
$0.001684$0.001684
-4.64%1D
USD
Reaaliaikainen Aimonica Brands (AIMONICA) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:56:33 (UTC+8)

Aimonica Brands (AIMONICA) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.001674
$ 0.001674$ 0.001674
24 h:n matalin
$ 0.001824
$ 0.001824$ 0.001824
24 h:n korkein

$ 0.001674
$ 0.001674$ 0.001674

$ 0.001824
$ 0.001824$ 0.001824

$ 0.09339553558776777
$ 0.09339553558776777$ 0.09339553558776777

$ 0.000070549664769109
$ 0.000070549664769109$ 0.000070549664769109

-2.04%

-4.64%

-15.16%

-15.16%

Aimonica Brands (AIMONICA) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.001685. Viimeisen 24 tunnin aikana AIMONICA on vaihdellut alimmillaan $ 0.001674 ja korkeimmillaan $ 0.001824 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIMONICA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.09339553558776777, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.000070549664769109.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AIMONICA on muuttunut -2.04% viimeisen tunnin aikana, -4.64% 24 tunnin aikana ja -15.16% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

Aimonica Brands (AIMONICA) -rahakkeen markkinatiedot

No.1898

$ 1.68M
$ 1.68M$ 1.68M

$ 49.71K
$ 49.71K$ 49.71K

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

999.99M
999.99M 999.99M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,989,552
999,989,552 999,989,552

99.99%

SOL

Aimonica Brands-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 1.68M ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 49.71K. AIMONICA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M ja sen kokonaistarjonta on 999989552. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.69M.

Aimonica Brands (AIMONICA) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän Aimonica Brands-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00008194-4.64%
30 päivää$ -0.001185-41.29%
60 päivää$ +0.000178+11.81%
90 päivää$ -0.002243-57.11%
Aimonica Brands-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AIMONICA-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00008194 (-4.64%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

Aimonica Brands 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.001185 (-41.29%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

Aimonica Brands-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AIMONICA-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000178 (+11.81%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

Aimonica Brands-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002243 (-57.11%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle Aimonica Brands (AIMONICA)?

Tarkista Aimonica Brands-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on Aimonica Brands (AIMONICA)

Aimonica Brands is the world’s first meme and AI-agent focused VC fund led by AI agents, designed to outperform every Web3 venture capitalist in its domain.

Aimonica Brands on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja Aimonica Brands-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AIMONICA-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue Aimonica Brands-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään Aimonica Brands-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

Aimonica Brands-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon Aimonica Brands (AIMONICA) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko Aimonica Brands (AIMONICA) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita Aimonica Brands-rahakkeelle.

Tarkista Aimonica Brands-rahakkeen hintaennuste nyt!

Aimonica Brands (AIMONICA) -rahakkeen tokenomiikka

Aimonica Brands (AIMONICA) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIMONICA-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

Aimonica Brands (AIMONICA) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa Aimonica Brands:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa Aimonica Brands MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AIMONICA paikallisiin valuuttoihin

1 Aimonica Brands(AIMONICA) - VND
44.340775
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - AUD
A$0.00261175
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - GBP
0.0012469
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - EUR
0.0014491
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - USD
$0.001685
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - MYR
RM0.0071107
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - TRY
0.06896705
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - JPY
¥0.24938
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - ARS
ARS$2.2025983
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - RUB
0.13576045
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - INR
0.14708365
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - IDR
Rp27.6229464
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - KRW
2.3632462
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - PHP
0.0963146
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - EGP
￡E.0.08170565
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - BRL
R$0.00925065
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - CAD
C$0.0023253
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - BDT
0.2049297
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - NGN
2.5843519
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - COP
$6.79434125
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - ZAR
R.0.02987505
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - UAH
0.0693883
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - VES
Bs0.230845
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - CLP
$1.629395
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - PKR
Rs0.477866
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - KZT
0.9054179
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - THB
฿0.0550321
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - TWD
NT$0.05137565
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - AED
د.إ0.00618395
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - CHF
Fr0.001348
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - HKD
HK$0.01315985
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - AMD
֏0.6448495
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - MAD
.د.م0.01518185
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - MXN
$0.03162745
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - SAR
ريال0.00631875
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - PLN
0.0061671
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - RON
лв0.00732975
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - SEK
kr0.0162097
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - BGN
лв0.0028308
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - HUF
Ft0.5758656
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - CZK
0.0356209
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - KWD
د.ك0.000513925
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - ILS
0.00574585
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - AOA
Kz1.53599545
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - BHD
.د.ب0.000635245
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - BMD
$0.001685
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - DKK
kr0.0108177
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - HNL
L0.0440459
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - MUR
0.07705505
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - NAD
$0.02980765
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - NOK
kr0.0171533
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - NZD
$0.00288135
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - PAB
B/.0.001685
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - PGK
K0.0071107
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - QAR
ر.ق0.0061334
1 Aimonica Brands(AIMONICA) - RSD
дин.0.16993225

Aimonica Brands-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton Aimonica Brands toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Block Explorer

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”Aimonica Brands”

Paljonko Aimonica Brands (AIMONICA) on arvoltaan tänään?
AIMONICA-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.001685 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AIMONICA-USD-parin nykyinen hinta?
AIMONICA -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.001685. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on Aimonica Brands-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AIMONICA markkina-arvo on $ 1.68M USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AIMONICA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AIMONICA-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 999.99M USD.
Mikä oli AIMONICA-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AIMONICA saavutti ATH-hinnaksi 0.09339553558776777 USD.
Mikä oli AIMONICA-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AIMONICA-rahakkeen ATL-hinta oli 0.000070549664769109 USD.
Mikä on AIMONICA-rahakkeen treidausvolyymi?
AIMONICA-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 49.71K USD.
Nouseeko AIMONICA tänä vuonna korkeammalle?
AIMONICA saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AIMONICA-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Aimonica Brands (AIMONICA) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

Aika (UTC+8)TyyppiTiedot
08-20 18:39:00Asiantuntijoiden näkemyksiä
US SEC Chairman: Only a Few Tokens Meet the Definition of Securities, a New Era for the Crypto Industry Has Arrived
08-20 09:25:00Alan päivitykset
Crypto market continues to decline, Ethereum drops to $4,100, Bitcoin falls below $113,000
08-20 02:24:00Alan päivitykset
Crypto market falls across the board, $291 million in long positions liquidated across exchanges in the past 24 hours
08-19 15:30:00Alan päivitykset
Market pullback after Bitcoin, focus on Powell's speech this Friday
08-19 03:40:00Valuuttapolitiikka
US SEC Delays Decision on Multiple Crypto ETF Applications
08-18 17:40:00Alan päivitykset
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours

Kuumia uutisia

Miten Bitcoin toimii? Täydellinen aloittelijan opas

Bitcoinin hinta ylitti 100 000 dollaria ensimmäistä kertaa 4. joulukuuta 2024, herättäen globaalia huomiota ja uteliaisuutta tätä vallankumouksellista digitaalista valuuttaa kohtaan. Jos mietit, miten Bitcoin oikeastaan toimii, et ole yksin – miljoonat ihmiset kysyvät samaa kysymystä.

August 18, 2025

Mitä on ENA-Token? Mitkä ovat syyt ENA-tokenin hinnan nousulle? Kuinka kaupata ENA-tokenia MEXC:llä?

Tiivistelmä: Meksikum-alueen MEXC-kryptovaluuttakaupankäyntialustalta saamien tietojen mukaan ENA-tokenin hinta nousi 0,22 USDT:stä 0,85 USDT:iin ajanjaksolla kesäkuusta 2025 elokuuhun 2025, mikä tarkoittaa, että suurin nousuprosentti oli lähes 300 %, mikä ylittää samaan aikaan Bitcoinin hinnan nousuprosentin.

August 18, 2025

ARB vahva paluu: Ethereum Layer 2 -edut nopeuttavat uutta nousukautta

Elokuussa 2025 kryptomarkkinat kokevat uuden vahvan palautuksen, Bitcoin ylittää 124 000 dollaria ja saavuttaa historialliset huiput, nousten globaalin omaisuusmarkkinan viidennelle sijalle. Koko markkinan vahvistuessa Layer 2 -sektori erottuu edukseen, jossa Arbitrum (ARB) johtaa hintakehitystä, nousten yli 13,9 % yhdellä päivällä, ja teknisten läpimurtojen, pääoman sisäänvirtaamisen ja ekosysteemin myönteisten tekijöiden myötä se on vakiintunut yli 0,54 dollarin.

August 15, 2025
Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

