AIHub (AIH) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AIHub (AIH) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AIHub (AIH) -rahakkeen tiedot AIHub offers an automated process that enables businesses to connect existing AI tools to build solutions, reducing the duplication of effort involved in proprietary development. The platform democratizes access to AI tools and datasets, allowing developers to monetize their inventions and share data and abilities. Virallinen verkkosivusto: https://aihub.world/index Valkoinen paperi: https://aihub.world/docs/white_paper.pdf Block Explorer: https://bscscan.com/token/0xbf70a52aef7822047076749b9ba63c4597d4626f Osta AIH-rahaketta nyt!

AIHub (AIH) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AIHub (AIH) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: $ 18.98M $ 18.98M $ 18.98M Kokonaistarjonta: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Kierrossa oleva tarjonta: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B Kaikkien aikojen korkein: $ 1,949.9995 $ 1,949.9995 $ 1,949.9995 Kaikkien aikojen alin: $ 12.40025526574471 $ 12.40025526574471 $ 12.40025526574471 Nykyinen hinta: $ 17.257 $ 17.257 $ 17.257 Lue lisää AIHub (AIH) -rahakkeen hinnasta

AIHub (AIH) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AIHub (AIH) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AIH-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AIH-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AIH-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AIH-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AIH-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AIHub (AIH) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AIH-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AIH-rahakkeita MEXCistä nyt!

AIHub (AIH) -rahakkeen hintahistoria AIH -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AIH-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AIH-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AIH-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AIH-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AIH-rahakkeen hintaennuste nyt!

