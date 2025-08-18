Lisätietoja AIFUN-rahakkeesta

AI Agent Layer-logo

AI Agent Layer – hinta (AIFUN)

1AIFUN - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00229
$0.00229
-1.75%1D
USD
Reaaliaikainen AI Agent Layer (AIFUN) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:56:19 (UTC+8)

AI Agent Layer (AIFUN) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0022
$ 0.0022
24 h:n matalin
$ 0.002408
$ 0.002408
24 h:n korkein

$ 0.0022
$ 0.0022

$ 0.002408
$ 0.002408

$ 0.8571622024396689
$ 0.8571622024396689

$ 0.002002206972348531
$ 0.002002206972348531

+2.00%

-1.75%

-12.00%

-12.00%

AI Agent Layer (AIFUN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00229. Viimeisen 24 tunnin aikana AIFUN on vaihdellut alimmillaan $ 0.0022 ja korkeimmillaan $ 0.002408 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIFUN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.8571622024396689, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002002206972348531.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AIFUN on muuttunut +2.00% viimeisen tunnin aikana, -1.75% 24 tunnin aikana ja -12.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AI Agent Layer (AIFUN) -rahakkeen markkinatiedot

No.4404

$ 0.00
$ 0.00

$ 5.95K
$ 5.95K

$ 1.15M
$ 1.15M

0.00
0.00

500,000,000
500,000,000

500,000,000
500,000,000

0.00%

BASE

AI Agent Layer-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.95K. AIFUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.15M.

AI Agent Layer (AIFUN) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AI Agent Layer-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00004079-1.75%
30 päivää$ -0.000611-21.07%
60 päivää$ +0.000162+7.61%
90 päivää$ -0.002539-52.58%
AI Agent Layer-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AIFUN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00004079 (-1.75%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

AI Agent Layer 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000611 (-21.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

AI Agent Layer-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AIFUN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000162 (+7.61%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

AI Agent Layer-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002539 (-52.58%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle AI Agent Layer (AIFUN)?

Tarkista AI Agent Layer-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on AI Agent Layer (AIFUN)

AI Agent Layer supports a dynamic ecosystem of autonomous AI agents. On the platform, you can create AI agents by leveraging data from X and user-provided information. Each AI Agent is tokenized and integrated with the ecosystem’s native token ($AIFUN). Key features: Create AI Agents - Create AI Agents based on personalized Twitter personas or your own descriptions. Unlock Real Value - Each AI Agent is automatically tokenized. When the bonding curve hits 100% the token becomes tradable on DEX. $AIFUN Liquidity Boost - Every AI Agent creation and purchase contributes to the liquidity pool of our native token, $AIFUN.

AI Agent Layer on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja AI Agent Layer-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AIFUN-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue AI Agent Layer-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään AI Agent Layer-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

AI Agent Layer-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AI Agent Layer (AIFUN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AI Agent Layer (AIFUN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AI Agent Layer-rahakkeelle.

Tarkista AI Agent Layer-rahakkeen hintaennuste nyt!

AI Agent Layer (AIFUN) -rahakkeen tokenomiikka

AI Agent Layer (AIFUN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIFUN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

AI Agent Layer (AIFUN) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa AI Agent Layer:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa AI Agent Layer MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AIFUN paikallisiin valuuttoihin

1 AI Agent Layer(AIFUN) - VND
60.26135
1 AI Agent Layer(AIFUN) - AUD
A$0.0035495
1 AI Agent Layer(AIFUN) - GBP
0.0016946
1 AI Agent Layer(AIFUN) - EUR
0.0019694
1 AI Agent Layer(AIFUN) - USD
$0.00229
1 AI Agent Layer(AIFUN) - MYR
RM0.0096638
1 AI Agent Layer(AIFUN) - TRY
0.0937297
1 AI Agent Layer(AIFUN) - JPY
¥0.33892
1 AI Agent Layer(AIFUN) - ARS
ARS$2.9934422
1 AI Agent Layer(AIFUN) - RUB
0.1845053
1 AI Agent Layer(AIFUN) - INR
0.1998941
1 AI Agent Layer(AIFUN) - IDR
Rp37.5409776
1 AI Agent Layer(AIFUN) - KRW
3.2117708
1 AI Agent Layer(AIFUN) - PHP
0.1308964
1 AI Agent Layer(AIFUN) - EGP
￡E.0.1110421
1 AI Agent Layer(AIFUN) - BRL
R$0.0125721
1 AI Agent Layer(AIFUN) - CAD
C$0.0031602
1 AI Agent Layer(AIFUN) - BDT
0.2785098
1 AI Agent Layer(AIFUN) - NGN
3.5122646
1 AI Agent Layer(AIFUN) - COP
$9.2338525
1 AI Agent Layer(AIFUN) - ZAR
R.0.0406017
1 AI Agent Layer(AIFUN) - UAH
0.0943022
1 AI Agent Layer(AIFUN) - VES
Bs0.31373
1 AI Agent Layer(AIFUN) - CLP
$2.21443
1 AI Agent Layer(AIFUN) - PKR
Rs0.649444
1 AI Agent Layer(AIFUN) - KZT
1.2305086
1 AI Agent Layer(AIFUN) - THB
฿0.0747914
1 AI Agent Layer(AIFUN) - TWD
NT$0.0698221
1 AI Agent Layer(AIFUN) - AED
د.إ0.0084043
1 AI Agent Layer(AIFUN) - CHF
Fr0.001832
1 AI Agent Layer(AIFUN) - HKD
HK$0.0178849
1 AI Agent Layer(AIFUN) - AMD
֏0.876383
1 AI Agent Layer(AIFUN) - MAD
.د.م0.0206329
1 AI Agent Layer(AIFUN) - MXN
$0.0429833
1 AI Agent Layer(AIFUN) - SAR
ريال0.0085875
1 AI Agent Layer(AIFUN) - PLN
0.0083814
1 AI Agent Layer(AIFUN) - RON
лв0.0099615
1 AI Agent Layer(AIFUN) - SEK
kr0.0220298
1 AI Agent Layer(AIFUN) - BGN
лв0.0038472
1 AI Agent Layer(AIFUN) - HUF
Ft0.7826304
1 AI Agent Layer(AIFUN) - CZK
0.0484106
1 AI Agent Layer(AIFUN) - KWD
د.ك0.00069845
1 AI Agent Layer(AIFUN) - ILS
0.0078089
1 AI Agent Layer(AIFUN) - AOA
Kz2.0874953
1 AI Agent Layer(AIFUN) - BHD
.د.ب0.00086333
1 AI Agent Layer(AIFUN) - BMD
$0.00229
1 AI Agent Layer(AIFUN) - DKK
kr0.0147018
1 AI Agent Layer(AIFUN) - HNL
L0.0598606
1 AI Agent Layer(AIFUN) - MUR
0.1047217
1 AI Agent Layer(AIFUN) - NAD
$0.0405101
1 AI Agent Layer(AIFUN) - NOK
kr0.0233122
1 AI Agent Layer(AIFUN) - NZD
$0.0039159
1 AI Agent Layer(AIFUN) - PAB
B/.0.00229
1 AI Agent Layer(AIFUN) - PGK
K0.0096638
1 AI Agent Layer(AIFUN) - QAR
ر.ق0.0083356
1 AI Agent Layer(AIFUN) - RSD
дин.0.2309465

