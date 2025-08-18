AI Agent Layer (AIFUN) -rahakkeen hintatiedot (USD)
24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.0022
24 h:n matalin
$ 0.002408
24 h:n korkein
$ 0.0022
$ 0.002408
$ 0.8571622024396689
$ 0.002002206972348531
+2.00%
-1.75%
-12.00%
-12.00%
AI Agent Layer (AIFUN) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00229. Viimeisen 24 tunnin aikana AIFUN on vaihdellut alimmillaan $ 0.0022 ja korkeimmillaan $ 0.002408 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIFUN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on $ 0.8571622024396689, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on $ 0.002002206972348531.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AIFUN on muuttunut +2.00% viimeisen tunnin aikana, -1.75% 24 tunnin aikana ja -12.00% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
AI Agent Layer (AIFUN) -rahakkeen markkinatiedot
No.4404
$ 0.00
$ 5.95K
$ 1.15M
0.00
500,000,000
500,000,000
0.00%
BASE
AI Agent Layer-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on $ 0.00 ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.95K. AIFUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 ja sen kokonaistarjonta on 500000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 1.15M.
AI Agent Layer (AIFUN) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AI Agent Layer-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00004079
-1.75%
30 päivää
$ -0.000611
-21.07%
60 päivää
$ +0.000162
+7.61%
90 päivää
$ -0.002539
-52.58%
AI Agent Layer-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään AIFUN-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00004079 (-1.75%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
AI Agent Layer 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000611 (-21.07%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
AI Agent Layer-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AIFUN-rahakkeiden hinta muuttui $ +0.000162 (+7.61%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
AI Agent Layer-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002539 (-52.58%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle AI Agent Layer (AIFUN)?
AI Agent Layer supports a dynamic ecosystem of autonomous AI agents. On the platform, you can create AI agents by leveraging data from X and user-provided information. Each AI Agent is tokenized and integrated with the ecosystem’s native token ($AIFUN). Key features: Create AI Agents - Create AI Agents based on personalized Twitter personas or your own descriptions. Unlock Real Value - Each AI Agent is automatically tokenized. When the bonding curve hits 100% the token becomes tradable on DEX. $AIFUN Liquidity Boost - Every AI Agent creation and purchase contributes to the liquidity pool of our native token, $AIFUN.
AI Agent Layer-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon AI Agent Layer (AIFUN) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AI Agent Layer (AIFUN) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AI Agent Layer-rahakkeelle.
AI Agent Layer (AIFUN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIFUN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
