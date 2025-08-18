Mikä on AI Agent Layer (AIFUN)

AI Agent Layer supports a dynamic ecosystem of autonomous AI agents. On the platform, you can create AI agents by leveraging data from X and user-provided information. Each AI Agent is tokenized and integrated with the ecosystem’s native token ($AIFUN). Key features: Create AI Agents - Create AI Agents based on personalized Twitter personas or your own descriptions. Unlock Real Value - Each AI Agent is automatically tokenized. When the bonding curve hits 100% the token becomes tradable on DEX. $AIFUN Liquidity Boost - Every AI Agent creation and purchase contributes to the liquidity pool of our native token, $AIFUN.

AI Agent Layer (AIFUN) -rahakkeen tokenomiikka

AI Agent Layer (AIFUN) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIFUN-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

AIFUN paikallisiin valuuttoihin

AI Agent Layer-resurssi

Jos haluat ymmärtää tarkemmin krypton AI Agent Layer toimintaa, harkitse lisäresurssien, kuten valkoisen raportin, virallisen verkkosivuston ja muiden julkaisujen, läpi käymistä:

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AI Agent Layer” Paljonko AI Agent Layer (AIFUN) on arvoltaan tänään? AIFUN-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00229 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella. Mikä on AIFUN-USD-parin nykyinen hinta? $ 0.00229 . Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo AIFUN -USD-parin nykyinen hinta on. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla. Mikä on AI Agent Layer-rahakkeen markkina-arvo? Rahakkeen AIFUN markkina-arvo on $ 0.00 USD . Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen. Mikä on AIFUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta? AIFUN-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on 0.00 USD . Mikä oli AIFUN-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta? AIFUN saavutti ATH-hinnaksi 0.8571622024396689 USD . Mikä oli AIFUN-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta? AIFUN-rahakkeen ATL-hinta oli 0.002002206972348531 USD . Mikä on AIFUN-rahakkeen treidausvolyymi? AIFUN-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 5.95K USD . Nouseeko AIFUN tänä vuonna korkeammalle? AIFUN saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AIFUN-rahakkeen hintaennuste , josta saat tarkemman analyysin.

AI Agent Layer (AIFUN) -rahakkeen tärkeitä alan päivityksiä

