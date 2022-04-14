AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen tokenomiikka Tutustu AI Dev Agent (AIDEV) /-rahakkeen keskeisiin tietoihin, mukaan lukien sen rahaketarjonta, jakelumalli ja reaaliaikaiset markkinatiedot. Valuutta USD

AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen tiedot AI Dev Agent is a no-code, AI-powered platform that lets anyone turn simple ideas into fully functional products — from games and websites to apps and more. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEV, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEV, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups. Virallinen verkkosivusto: https://aidevagent.xyz/ Valkoinen paperi: https://aidev-2.gitbook.io/game-dev-agent Block Explorer: https://basescan.org/token/0x62039061c366433e6d075b78905681c19795313c Osta AIDEV-rahaketta nyt!

AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen tokenomiikka ja hinta-analyysi Tutustu AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen keskeisiin tokenomiikka- ja hintatietoihin, mukaan lukien markkina-arvo, tarjontatiedot, FDV ja hintahistoria. Ymmärrä rahakkeen nykyinen arvo ja markkina-asema yhdellä silmäyksellä. Markkina-arvo: -- -- -- Kokonaistarjonta: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Kierrossa oleva tarjonta: -- -- -- FDV (täysin laimennettu arvostus): $ 115.20K $ 115.20K $ 115.20K Kaikkien aikojen korkein: $ 0.00909 $ 0.00909 $ 0.00909 Kaikkien aikojen alin: -- -- -- Nykyinen hinta: $ 0.000288 $ 0.000288 $ 0.000288 Lue lisää AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen hinnasta

AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen tokenomiikka: Keskeisten mittareiden selitykset ja käyttötapaukset AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen on olennaista sen pitkän aikavälin arvon, kestävyyden ja potentiaalin analysoimiseksi. Keskeiset mittarit ja niiden laskeminen: Kokonaistarjonta: Enimmäismäärä AIDEV-rahakkeita, joita on luotu tai tullaan koskaan luomaan. Kierrossa oleva tarjonta: Markkinoilla tällä hetkellä saatavilla ja yleisön hallussa olevien rahakkeiden määrä. Maksimitarjonta: Kiinteä yläraja sille, kuinka monta AIDEV-rahaketta voi olla yhteensä. FDV (täysin laimennettu arvostus): Lasketaan yhtälöllä nykyhinta × maksimitarjonta, jolloin saadaan ennuste markkinoiden kokonaiskapasiteetista, jos kaikki rahakkeet ovat kierrossa. Inflaatioaste: Heijastaa sitä, kuinka nopeasti uusia rahakkeita otetaan käyttöön, mikä vaikuttaa niukkuuteen ja pitkän aikavälin hintakehitykseen. Miksi nämä mittarit ovat tärkeitä treidaajille? Suuri kierrossa oleva tarjonta = suurempi likviditeetti. Rajallinen maksimitarjonta + matala inflaatio = mahdollisuus pitkän aikavälin hinnannousuun. Läpinäkyvä rahakejako = parempi luottamus projektiin ja pienempi keskitetyn valvonnan riski. Korkea FDV ja matala nykyinen markkina-arvo = mahdolliset yliarvostussignaalit. Nyt kun ymmärrät AIDEV-rahakkeen tokenomiikkaa, tutustu AIDEV-rahakkeen reaaliaikaiseen hintaan!

Kuinka AIDEV-rahaketta ostetaan Oletko kiinnostunut lisäämään AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen salkkuusi? MEXC tukee useita AIDEV-rahakkeen ostotapoja, kuten luottokortteja, tilisiirtoja ja vertaisten välistä treidausta. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC tekee kryptojen ostamisesta helppoa ja turvallista. Opi ostamaan AIDEV-rahakkeita MEXCistä nyt!

AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen hintahistoria AIDEV -rahakkeen hintahistorian analysointi auttaa käyttäjiä ymmärtämään aiempia markkinaliikkeitä, keskeisiä tuki-/vastustasoja ja volatiliteettimalleja. Olitpa sitten seuraamassa kaikkien aikojen huippulukemia tai tunnistamassa trendejä, historiatiedot ovat olennainen osa hintaennusteita ja teknistä analyysia. Tutustu AIDEV-rahakkeen hintahistoriaan nyt!

AIDEV-rahakkeen hintaennuste Haluatko tietää, minne AIDEV-rahakkeen hinta on mahdollisesti liikkumassa? AIDEV-rahakkeen hintaennustesivumme yhdistää markkinatunnelman, historialliset trendit ja tekniset indikaattorit tulevaisuuteen suuntautuvan näkemyksen tarjoamiseksi. Katso AIDEV-rahakkeen hintaennuste nyt!

Miksi sinun kannattaa valita MEXC? MEXC on yksi maailman parhaista kryptopörsseistä, johon miljoonat käyttäjät maailmanlaajuisesti luottavat. Olitpa sitten aloittelija tai ammattilainen, MEXC on helpoin tapa tutustua kryptoihin. Yli 4,000 treidausparia spot- ja futuurimarkkinoilla CEXien nopeimmat rahakelistaukset Paras likviditeetti koko toimialalla Alhaisimmat maksut, jota tukee vuorokauden ympäri palveleva asiakaspalvelu Yli 100 %:n rahakevarantoläpinäkyvyys käyttäjän varoille Erittäin matalat markkinoille tulon kynnykset: osta kryptoja hintaan 1 USDT

Osta kryptoja hintaan 1 USDT : Helpoin reitti kryptojen luo! Osta nyt!