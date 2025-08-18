AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00035. Viimeisen 24 tunnin aikana AIDEV on vaihdellut alimmillaan $ 0.00033 ja korkeimmillaan $ 0.000399 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIDEV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.
Lyhyen aikavälin tuloksissa AIDEV on muuttunut +0.28% viimeisen tunnin aikana, -1.11% 24 tunnin aikana ja +33.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.
AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen markkinatiedot
$ 59.52K
$ 59.52K
$ 140.00K
$ 140.00K
400,000,000
400,000,000
BASE
AI Dev Agent-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.52K. AIDEV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 400000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 140.00K.
AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen hintahistoria USD
Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AI Dev Agent-hinnanmuutoksia:
Kausi
Muuta (USD)
Muuta (%)
Tänään
$ -0.00000396
-1.11%
30 päivää
$ -0.000273
-43.83%
60 päivää
$ -0.00072
-67.29%
90 päivää
$ -0.002719
-88.60%
AI Dev Agent-rahakkeiden hinnanmuutos tänään
Tänään AIDEV-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000396 (-1.11%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.
AI Dev Agent 30 päivän hinnanmuutos
Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000273 (-43.83%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.
AI Dev Agent-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos
Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AIDEV-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00072 (-67.29%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.
AI Dev Agent-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos
Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002719 (-88.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.
Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle AI Dev Agent (AIDEV)?
AI Dev Agent is a no-code, AI-powered platform that lets anyone turn simple ideas into fully functional products — from games and websites to apps and more. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEV, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEV, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups.
AI Dev Agent on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja AI Dev Agent-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.
Lisäksi voit tehdä seuraavat: - Tarkista AIDEV-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi. - Lue AI Dev Agent-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.
Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään AI Dev Agent-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.
AI Dev Agent-rahakkeen hintaennuste (USD)
Kuinka paljon AI Dev Agent (AIDEV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AI Dev Agent (AIDEV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AI Dev Agent-rahakkeelle.
AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIDEV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!
AI Dev Agent (AIDEV) -ostamisen perusteet
Etsitkö tapaa AI Dev Agent:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa AI Dev Agent MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.
