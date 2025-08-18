Lisätietoja AIDEV-rahakkeesta

AI Dev Agent-logo

AI Dev Agent – hinta (AIDEV)

1AIDEV - USD-rahakkeen reaaliaikainen hinta:

$0.00035
$0.00035$0.00035
-1.12%1D
USD
Reaaliaikainen AI Dev Agent (AIDEV) -hintakaavio
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:55:56 (UTC+8)

AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen hintatiedot (USD)

24 tunnin hintavaihteluväli:
$ 0.00033
$ 0.00033$ 0.00033
24 h:n matalin
$ 0.000399
$ 0.000399$ 0.000399
24 h:n korkein

$ 0.00033
$ 0.00033$ 0.00033

$ 0.000399
$ 0.000399$ 0.000399

--
----

--
----

+0.28%

-1.11%

+33.58%

+33.58%

AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen reaaliaikainen hinta on $ 0.00035. Viimeisen 24 tunnin aikana AIDEV on vaihdellut alimmillaan $ 0.00033 ja korkeimmillaan $ 0.000399 välillä, mikä osoittaa aktiivista markkinoiden volatiliteettia. AIDEV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein hinta on --, kun taas sen kaikkien aikojen alin hinta on --.

Lyhyen aikavälin tuloksissa AIDEV on muuttunut +0.28% viimeisen tunnin aikana, -1.11% 24 tunnin aikana ja +33.58% viimeisten 7 päivän aikana. Tämä antaa sinulle nopean yleiskuvan sen viimeisimmistä hintakehityksistä ja markkinadynamiikasta MEXCissä.

AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen markkinatiedot

--
----

$ 59.52K
$ 59.52K$ 59.52K

$ 140.00K
$ 140.00K$ 140.00K

--
----

400,000,000
400,000,000 400,000,000

BASE

AI Dev Agent-rahakkeen nykyinen markkina-arvo on -- ja sen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.52K. AIDEV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- ja sen kokonaistarjonta on 400000000. Sen täysin laimennettu arvostus (FDV) on $ 140.00K.

AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen hintahistoria USD

Seuraa tämän päivän, 30 viime päivän, 60 viime päivän ja 90 viime päivän AI Dev Agent-hinnanmuutoksia:

KausiMuuta (USD)Muuta (%)
Tänään$ -0.00000396-1.11%
30 päivää$ -0.000273-43.83%
60 päivää$ -0.00072-67.29%
90 päivää$ -0.002719-88.60%
AI Dev Agent-rahakkeiden hinnanmuutos tänään

Tänään AIDEV-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00000396 (-1.11%), mikä kuvastaa sen viimeisintä markkinatoimintaa.

AI Dev Agent 30 päivän hinnanmuutos

Viimeisten 30 päivän aikana hinta on muuttunut $ -0.000273 (-43.83%) osoittaen rahakkeen lyhyen aikavälin suoriutumisen.

AI Dev Agent-rahakkeiden 60 päivän hinnanmuutos

Kun näkymä laajennettiin 60 päivään, AIDEV-rahakkeiden hinta muuttui $ -0.00072 (-67.29%), mikä antoi laajemman näkökulman sen suoriutumiseen.

AI Dev Agent-rahakkeiden 90 päivän hinnanmuutos

Kun tarkastellaan 90 päivän trendiä, hinta liikkui $ -0.002719 (-88.60%) tarjoten käsityksen rahakkeen pitkän aikavälin kehityksestä.

Haluatko avata kaikkien aikojen hintakehityksen ja hintamuutokset rahakkeelle AI Dev Agent (AIDEV)?

Tarkista AI Dev Agent-rahakkeen hintahistoria-sivu nyt.

Mikä on AI Dev Agent (AIDEV)

AI Dev Agent is a no-code, AI-powered platform that lets anyone turn simple ideas into fully functional products — from games and websites to apps and more. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEV, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEV, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups.

AI Dev Agent on saatavilla MEXCissä, joka tarjoaa sinulle kätevän mahdollisuuden ostaa, omistaa, siirtää ja steikata rahaketta suoraan alustallamme. Olitpa sitten kokenut sijoittaja tai uusi tulokas kryptovaluuttojen maailmassa, MEXC tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän ja erilaisia työkaluja AI Dev Agent-sijoitustesi tehokkaaseen hallintaan. Saat lisätietoja tästä rahakkeesta vierailemalla digitaalisten varojen esittelysivullamme.

Lisäksi voit tehdä seuraavat:
- Tarkista AIDEV-steikkauksen saatavuusnähdäksesi, kuinka voit ansaita palkkioita omistuksistasi.
- Lue AI Dev Agent-aiheisia arvosteluja ja analyyseja blogistamme, jotta pysyt ajan tasalla uusimmista markkinatrendeistä ja saat asiantuntijoiden näkemyksiä.

Kattavat resurssimme on suunniteltu tekemään AI Dev Agent-ostokokemuksestasi sujuvan ja tietoon perustuvan, millä taataan, että sinulla on kaikki työkalut ja tiedot, joita tarvitaan luottavaiseen sijoittamiseen.

AI Dev Agent-rahakkeen hintaennuste (USD)

Kuinka paljon AI Dev Agent (AIDEV) on arvoltaan valuutassa USD huomenna, ensi viikolla tai ensi kuussa? Paljonko AI Dev Agent (AIDEV) -varasi saattavat olla arvoltaan vuonna 2025, 2026, 2027, 2028 – entä 10 tai 20 vuoden kuluttua? Käytä hintiennustetyökalua tutkiaksesi sekä lyhyen että pitkän aikavälin ennusteita AI Dev Agent-rahakkeelle.

Tarkista AI Dev Agent-rahakkeen hintaennuste nyt!

AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen tokenomiikka

AI Dev Agent (AIDEV) -rahakkeen tokenomiikan ymmärtäminen voi antaa syvemmän käsityksen sen pitkän aikavälin arvosta ja kasvupotentiaalista. Tokenomiikka paljastaa projektin talouden keskeisen rakenteen siitä, miten rahakkeita jaetaan ja miten tarjontaa hallitaan. Lue lisää AIDEV-rahakkeen kattavasta tokenomiikasta nyt!

AI Dev Agent (AIDEV) -ostamisen perusteet

Etsitkö tapaa AI Dev Agent:n ostamiseen? Prosessi on suoraviivainen ja vaivaton! Voit helposti ostaa kryptoa AI Dev Agent MEXCistä noudattamalla vaiheittaista osto-opastamme. Tarjoamme sinulle yksityiskohtaisia ohjeita ja video-oppaita, jotka osoittavat, kuinka MEXCiin rekisteröidytään ja miten voit käyttää erilaisia käteviä saatavilla olevia maksutapoja.

AIDEV paikallisiin valuuttoihin

Ihmiset kysyvät myös: Muita kysymyksiä aiheesta ”AI Dev Agent”

Paljonko AI Dev Agent (AIDEV) on arvoltaan tänään?
AIDEV-rahakkeen reaaliaikainen hinta valuutassa USD on 0.00035 USD ja se päivitetään reaaliajassa viimeisten markkinatietojen perusteella.
Mikä on AIDEV-USD-parin nykyinen hinta?
AIDEV -USD-parin nykyinen hinta on $ 0.00035. Tarkista tarkka rahakkeen muuntoarvo MEXC-muuntimen avulla.
Mikä on AI Dev Agent-rahakkeen markkina-arvo?
Rahakkeen AIDEV markkina-arvo on -- USD. Markkina-arvo = nykyinen hinta × kierrossa oleva tarjonta. Se osoittaa rahakkeen kokonaismarkkina-arvon ja sijoituksen.
Mikä on AIDEV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta?
AIDEV-rahakkeen kierrossa oleva tarjonta on -- USD.
Mikä oli AIDEV-rahakkeen kaikkien aikojen korkein (ATH) hinta?
AIDEV saavutti ATH-hinnaksi -- USD.
Mikä oli AIDEV-rahakkeen kaikkien aikojen alin (ATL) hinta?
AIDEV-rahakkeen ATL-hinta oli -- USD.
Mikä on AIDEV-rahakkeen treidausvolyymi?
AIDEV-rahakkeen reaaliaikainen 24 tunnin treidausvolyymi on $ 59.52K USD.
Nouseeko AIDEV tänä vuonna korkeammalle?
AIDEV saattaa nousta tänä vuonna markkinaolosuhteista ja projektien kehityksestä riippuen. Katso AIDEV-rahakkeen hintaennuste, josta saat tarkemman analyysin.
Sivu viimeksi päivitetty: 2025-08-21 23:55:56 (UTC+8)

Vastuuvapauslauseke

Kryptovaluuttojen hintoihin liittyy suuria markkinariskejä ja hintavaihteluita. Sinun pitää sijoittaa projekteihin ja tuotteisiin, jotka ovat tuttuja ja joiden osalta ymmärrät niihin liittyvät riskit. Sinun kannattaa harkita huolellisesti sijoituskokemustasi, taloudellista tilannettasi, sijoitustavoitteitasi ja riskinsietokykyäsi ja neuvotella riippumattoman taloudellisen neuvonantajan kanssa ennen sijoituksen tekemistä. Tätä materiaalia ei pidä tulkita taloudellisiksi neuvoiksi. Aiempi tuotto ei ole luotettava tulevien tuottojen indikaattori. Sijoituksesi arvo voi sekä laskea että nousta, etkä välttämättä saa sijoittamaasi summaa takaisin. Olet yksin vastuussa sijoituspäätöksistäsi. MEXC ei ole vastuussa mahdollisista tappioista. Lisätietoja on käyttöehdoissamme ja riskivaroituksessamme. Huomaa myös, että tässä esitetyt yllä mainittuun kryptovaluuttaan liittyvät tiedot (kuten sen nykyinen reaaliaikainen hinta) perustuvat kolmansien osapuolien lähteisiin. Ne esitetään sinulle ”sellaisinaan” ja vain tiedoksi, eikä mitään vakuutusta tai takuuta myönnetä. Kolmannen osapuolen sivustoille tarjotut linkit eivät myöskään ole MEXCin hallinnassa. MEXC ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolien sivustojen ja niiden sisällön luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

